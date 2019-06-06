Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством о мере пресечения депутату

Следователь Первого отдела по расследованию особо важных уголовных дел СУ СКР по Пермскому краю сегодня может обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения депутату заксобрания Илье Кузьмину. Как предполагают источники, следствие предложит заключить господина Кузьмина под стражу. В то же время в Соликамском городском суде пояснили, что на данный момент материалов от следствия в канцелярию не поступало. Напомним, депутату инкриминируется ч. 3 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос, соединенный с обвинением лица в совершении особо тяжкого преступления и соединенный с искусственным созданием доказательств обвинения).

Уголовное дело в отношении господина Кузьмина было возбуждено руководителем СУ СКР по Пермскому краю. Расследование касается предполагаемой инсценировки покушения на жизнь Ильи Кузьмина в феврале этого года. Тогда он заявил, что неизвестный стрелял в него из обреза. В итоге был задержан местный житель Эдуард Мельников. Позже он заявил, что нападение было срежиссировано, а стрелял он холостыми. По данным собеседников "Ъ-Прикамье", силовики считают, что преступление, которое предположительно совершил депутат, привело к тяжелым последствиям. «Невиновный человек несколько месяцев провел в СИЗО»,— говорит один из них. Как отмечают источники, правоохранительные органы не исключают, что в деле появятся другие фигуранты.

Между тем за Илью Кузьмина заступились его коллеги по КПРФ. «Мотивы задержания нам неизвестны до сих пор. Но товарищей в беде мы не бросаем и готовы оказать всю необходимую помощь и поддержку»,— сообщила 59.ру депутат заксобрания Ксения Айтакова.

Подробности истории с господином Кузьминым - в материале ''Ъ-Прикамье''.