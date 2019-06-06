Переезд ОСК в Петербург оценили в 1 мдрд рублей

Переезд головного офиса Объединенной судостроительной корпорации из Москвы в Петербург произойдет в течение года. Затраты на это составят около 1 млрд рублей, сообщил президент АО «ОСК» Алексей Рахманов, передает «Интерфакс».

По словам главы корпорации, для переезда ОСК в Петербурге необходимо в первую очередь получить в пользование и подготовить для работы здания, куда в дальнейшем переберутся специалисты по военному кораблестроению, IT-специалисты и другие подразделения ОСК.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что для размещения штаб-квартиры ОСК в Петербурге рассматриваются здания в переулке Антоненко, 4 (бывший офис городского комитета по энергетике и инженерной инфраструктуре) и на Вознесенском проспекте, 16 (помещения, занимаемые городским комитетом финансов).