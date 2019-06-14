Все муми-тролли в 50 фактах

27 В Англии муми-троллям запретили вести себя непристойно, но разрешили ходить голыми. В 1954 году лондонская газета The Evening News начала публиковать комиксы про муми-троллей — в них действовали те же герои, но сюжеты повестей не повторялись. В контракте было оговорено, что в комиксах не должно быть упоминаний смерти, если только она не произошла ранее XVIII века, политических тем и непристойных подтекстов. Непристойным английские издатели сочли тот факт, что Муми-папа делает важные заметки на туалетной бумаге — Туве Янссон попросили заменить ее на бумажные полотенца. Зато привычка муми-троллей ходить нагишом никого не смутила, издатели лишь попросили, чтобы во время купания на них были плавки.