Все муми-тролли в 50 фактах

В этом году у муми-троллей праздник — первую сказку об этих странных существах Туве Янссон начала писать в 1939 году. За 80 лет муми-тролли выступали рядом с нацистами, возмущали социалистов и феминисток, обзавелись оперой и балетом, научились молиться, разучились ругаться и заработали кучу денег. Ульяна Волохова вспоминает главные события из жизни муми-троллей и рассказывает, откуда они взялись и как завоевали мир
1 Первый муми-тролль появился из-за Иммануила Канта. Как-то во время школьных каникул Туве Янссон поругалась с братом, и он выдал ей длинную заумную тираду, ссылаясь на Канта. Туве нечего было ему противопоставить, и в гневе она нарисовала на стене уличного туалета самое уродливое существо, какое смогла вообразить. К рисунку прилагалась подпись: «Иммануил Кант».
2 Первый комикс Туве Янссон был про гусениц. В 1929 году детская газета Lukentus заказала 15-летней Туве Янссон, начинающему иллюстратору, комикс, и она сочинила историю о приключениях семейной пары гусениц — Прикины и Фабиана. В финале гусеницы заводили ребенка, а потом превращались в бабочек. Школьный учитель биологии Янссон был очень расстроен.
3 Свое имя муми-тролли получили из-за пристрастия Туве Янссон к ночному обжорству. В 15 лет Туве бросила школу и поехала учиться живописи в Стокгольм, где жила в семье брата матери. Как-то дядя застукал ее за ночным перекусом на кухне и прочел нотацию о вреде еды перед сном. Нотация не сработала, и на следующий день, снова застав Туве на кухне, он рассказал ей про живущих на кухне за плитой троллей Муми, которые по ночам выходят из укрытия и дуют ледяным воздухом обжорам в затылок.
4 Сначала муми-тролли были черные и с красными глазами. Они часто встречались на юношеских рисунках и в дневниках Янссон, особенно в периоды тревоги или одиночества. Оказавшись в Германии после прихода Адольфа Гитлера к власти, Янссон изобразила бредущего по мрачной немецкой улице грустного муми-тролля.
5 Муми-тролли превратились в семью из-за советско-финской войны. К концу 1939 года, когда в Финляндии с ужасом ждали советской интервенции и все явственнее симпатизировали нацистской Германии, тревоги и одиночества в жизни Янссон стало столько, что случайных рисунков уже не хватало. Янссон начала писать книгу. В ней мрачные существа превратились в похожих на бегемотов троллей и объединились в дружную семью, которая бродит по миру в поисках пропавшего отца и смытого наводнением дома.
6 Муми-тролль — это сама Туве Янссон. Главный герой, Муми-тролль,— один из самых непримечательных персонажей муми-вселенной. Это просто честный, любопытный и лишенный предубеждений подросток, взрослеющий в окружении экстравагантных существ и ищущий приключений. Таким же видела свое детство и сама Туве Янссон, родившаяся в семье художников и проведшая детство в среде скандинавской богемы.
7 Мама Туве Янссон не похожа на Муми-маму. Муми-мама украшала клумбы ракушками и варила какао, Сигне Хаммарстен боролась за право голоса для женщин, основала в Швеции первое женское скаутское движение и постоянно работала, чтобы содержать годами сидевшего без заказов скульптора-мужа и троих детей. После Гражданской войны 1918 года она создала все макеты для банкнот и почтовых марок независимой Финляндии. И все же именно она была прототипом Муми-мамы: объединяли их преданность фонтанирующему безумными идеями мужу, безоговорочная любовь к детям и способность не терять самообладание в сложных ситуациях.
8 Папа Туве Янссон очень похож на Муми-папу. У обоих было тяжелое детство, оба переживали, что окружающие недостаточно ценят их таланты, оба любили бури и море — Виктор Янссон часто увозил семью на природу в самую непогоду, а страсть Муми-папы к беспокойному морю подарила ему главный смысл жизни: из бушующих волн он выловил будущую Муми-маму. Обо всем этом читатели узнали только в 1950 году, когда вышла повесть «Мемуары Муми-папы».
9 Публика впервые увидела муми-тролля рядом с нацистами. В 1944 году Туве Янссон наконец оказалась готова представить своего героя зрителям. К этому моменту она была успешным и востребованным иллюстратором — в 1941 году пресса назвала ее одним из лучших художников-оформителей Скандинавии. Она сотрудничала с разными изданиями, в том числе с политико-сатирическим журналом Garm. В октябре 1944 года на обложке номера, посвященного выводу немецких войск из Финляндии, Туве Янссон изобразила муми-тролля, испуганно прячущегося от толпы гитлеров.
10 Первая книга про муми-троллей не впечатлила читателей. Повесть «Маленькие тролли и большое наводнение» была опубликована в 1945 году, но в только что пережившей войну стране встречена была сдержанно. Пропавший Муми-папа и стенающая по нему Муми-мама напоминали о не вернувшихся с фронта, унесенный наводнением дом — о разрушенных и разоренных войной жилищах, не спасал даже счастливый конец. Несмотря на холодной прием, Туве Янссон стала писать продолжение.
11 Во второй книге на муми-троллей летит не комета, а атомная бомба. В повести «Комета прилетает» размеренная жизнь нашедших свой дом муми-троллей нарушается — к Земле приближается комета, грозящая уничтожить все живое. Тревожный сюжет родился из сообщений о бомбардировках Хиросимы и Нагасаки, а описание природы, отреагировавшей на приближение кометы пересыханием водоемов, красным небосводом и раскаленным воздухом, было вдохновлено рассказами очевидцев и рассуждениями специалистов о том, что будет с планетой, если начнется атомная война. В отличие от самой Туве Янссон, за всю войну спустившейся в бомбоубежище один раз, муми-тролли переждали конец света в уютном гроте.
12 Образ Снусмумрика появился благодаря роману Туве Янссон с социалистом. Во второй повести Муми-тролль обретает лучшего друга — Снусмумрика. В образе путешественника и поэта, презирающего частную собственность и запретительные таблички вроде «по газонам не ходить», узнавался жених Янссон — редактор левой газеты Ny Tid, депутат финского парламента от социал-демократов Атос Виртанен, всегда носивший мятую зеленую шляпу, точь-в-точь как Снусмумрик. Как и отношения Муми-тролля со Снусмумриком, отношения Янссон с Виртаненом были полны расставаний — в результате помолвка была расторгнута, но друзьями они остались на всю жизнь.
13 Ондатр — это тоже Атос Виртанен. Занудный, неуклюжий, презирающий суету и без конца бормочущий о тщетности всего сущего Ондатр воплощал все, что раздражало Туве Янссон в ее женихе. В очередной раз разозлившись на бытовую беспомощность Виртанена, Янссон впервые нарисовала Ондатра: пока весь Муми-дол искал спасения от кометы, он безмятежно лежал в гамаке и читал книгу. В повести «Комета прилетает» на книге было написано «Шпенглер», но впоследствии Янссон уточнила, что речь шла именно о «Закате Европы».
14 Муми-дол родился из проекта творческой коммуны. Виртанен и Янссон мечтали о создании творческой коммуны в Марокко — с башней для философов, резиденцией для писателей и мастерскими для художников. Утопический проект предполагалось реализовать, купив усадьбу на берегу моря: специально для этих целей они даже организовали благотворительный фонд, куда творческая молодежь Хельсинки вносила деньги. Проблема была в том, что Виртанен то и дело заимствовал из фонда крупные суммы, чтобы передать их очередному забастовочному комитету. Поэтому план коммуны превратился в план Муми-дола — рай, в котором найдется место каждому, кто остается самим собой и занимается любимым делом.
15 После первых трех книг герои Муми-дола надоели Туве Янссон. Все они стали казаться ей слишком приторными. Так в Муми-доле появилась эгоистичная, едкая и грубоватая Малышка Мю, в самый безмятежный момент способная надерзить или ввязаться в драку. Свое имя она получила в честь тысячной доли миллиметра «мю» и стала самым популярным персонажем муми-вселенной.
16 Главное зло Муми-дола не злое. В вышедшей в 1948 году «Шляпе волшебника» в Муми-доле появляется Морра — страшное существо, способное сделать теплый летний вечер ледяным. В первых книгах она вселяла ужас и ею пугали детей, но в более поздних повестях оказалось, что холодом от Морры веет из-за ее одиночества — отверженная всеми, она тянется к другим существам в поисках тепла. Морру спас Муми-тролль в повести «Муми-папа и море» — осторожно подружившись с Моррой, он согрел ее и отучил замораживать под собой землю.
17 Тофсла и Вифсла — плоды запретной любви. Вместе с Моррой в Муми-дол пришли Тофсла и Вифсла, крошечные существа, говорящие на странном языке и таскающие за собой огромный чемодан с рубином. Имена были взяты из жизни — их придумали себе Туве Янссон и ее возлюбленная — режиссер Вивика Бандлер. Гомосексуальные отношения в Финляндии были запрещены, поэтому свою любовь Янссон и Бандлер не могли обсуждать открыто: так возникли и странные прозвища, и кодовый язык, впоследствии перекочевавшие в повесть «Шляпа волшебника».
18 Последняя любовь Туве Янссон пробудила Муми-тролля от зимней спячки. В 1956 году у Янссон начались отношения с художницей Тууликки Пиетиля, отразившиеся в повести «Волшебная зима». В отличие от предыдущих книг, в ней не происходит ничего знаменательного: Муми-тролль всего лишь, вопреки обычаям своего вида, просыпается посреди зимы и знакомится с мудрой и практичной Туу-тикки, которая рассказывает ему, как выживать и чему радоваться, когда все покрыто снегом. Туве Янссон утверждала, что встреча с Тууликки помогла ей справиться с депрессией: их отношения продолжались почти 50 лет, вплоть до смерти Янссон.
19 Мюмла перебралась в Муми-дол из квир-сленга. В «Мемуарах Муми-папы» появляется мать Снусмумрика — Мюмла-мама. Слово «mymla» в Финляндии и Швеции использовалось в богемной среде для обозначения однополых отношений. Янссон, впрочем, употребляла глагол «мюмлиться» по отношению к любым влюбленным парам, не скрывающим своих чувств, так что намеков на гомосексуальность в этом образе нет: Мюмла-мама просто очень влюбчивая особа, склонная к полигамии и сибаритству и произведшая на свет по крайней мере 20 отпрысков.
20 А хемули пришли из юриспруденции. В шведском языке слово «hemylen» использовалась в старой юридической практике для обозначения уполномоченного на законные действия. У Янссон эти нелепые надоедливые существа проводят свою жизнь, фанатично следя за тем, чтобы окружающие не нарушали правил — от грамматических до социальных. Впрочем, есть хемули, которые выбрали своим жизненным делом скрупулезное коллекционирование, и для таких нет большего горя, чем целиком собранная коллекция, например, марок.
21 Муми-тролли хранятся в музее. В 1947 году городская ратуша Хельсинки заказала Янссон роспись зала своего ресторана. Это был первый крупный художественный заказ для Янссон, и она решила вместо декоративного узора, как хотели заказчики, украсить зал двумя монументальными сюжетными фресками. Так появились «Праздник в городе» и «Праздник в деревне». На обеих можно отыскать запрятанного Муми-тролля: в деревенской он прячется у ног влюбленных, а в городской составляет компанию самой Туве Янссон, скучающей на вечеринке за бокалом вина. Сейчас фрески выставлены в Художественном музее Хельсинки.
22 Из-за политических пристрастий Муми-папы Туве Янссон пришлось сменить издателя. Первые комиксы про муми-троллей выходили в газете Ny Tid, крупнейшем финском прокоммунистическом издании. Но в 1948 году подписчики завалили редакцию жалобами из-за того, что Муми-папа выписывал промонархистскую газету. Редакции пришлось разорвать контракт с Янссон.
23 Муми-троллей обвиняли в буржуазности. В 1960-х годах норвежский журналист Ларс Бакстрём написал о муми-троллях исследование, в котором представил мир Муми-дола как воплощение элитарности и буржуазности. Янссон поблагодарила его за проделанную работу и согласилась с обвинениями: «Эти тролли — наглые представители высшего общества, и надо всем царит их тайное и жестокое хладнокровие. Они невыносимо самодостаточны. Я подозревала их в этом уже давно. Но я не могу и не хочу ничего в них менять».
24 Туве Янссон обвиняли в деморализации детей. В 1949 году в Хельсинки прошла премьера спектакля по повести «Комета прилетает». Дети остались очень довольны, чего нельзя сказать о родителях: не особенно вникнув в происходившее на сцене, они завалили Янссон гневными письмами с обвинениями, что она учит детей ругательствам и вредным привычкам. Янссон честно отвечала на каждое письмо, объясняя, что «Морра» — не бранное слово, а имя персонажа, словосочетания «адский огонь» и «адские прыжки» совсем не вульгарны, а бокал вина или трубка не делают ее героев пьяницами и развратниками.
25 Муми-тролли толстели по мере того, как росла их слава. К такому выводу пришли финские исследователи, проанализировав объем тела муми-троллей на иллюстрациях к книгам. Пик их упитанности приходится на пятую повесть — «Опасное лето», вышедшую в 1954 году в разгар первого муми-бума. В повести о том, как в Муми-дол приплывает театр, тела муми-троллей почти в 1,5 раза больше, чем в первой повести «Маленькие тролли и большое наводнение».
26 В Германии муми-троллей заставили молиться. В 1954 году Вивика Бандлер вместе с мужем Куртом перевела на немецкий язык повесть «Волшебная шляпа». Пристроить ее удалось в католическое издательство Benziger, но редакторы потребовали от переводчиков сделать муми-троллей более религиозными. Так муми-тролли стали молиться на ночь и перед зимней спячкой и иногда цитировать псалмы. Подобные правки были внесены и в следующие повести, опубликованные в Германии в 1960-х. При переиздании книг добавленные фрагменты постепенно вычищались, но полностью освободились от католичества муми-тролли лишь в 2001 году, когда вышел новый перевод.
27 В Англии муми-троллям запретили вести себя непристойно, но разрешили ходить голыми. В 1954 году лондонская газета The Evening News начала публиковать комиксы про муми-троллей — в них действовали те же герои, но сюжеты повестей не повторялись. В контракте было оговорено, что в комиксах не должно быть упоминаний смерти, если только она не произошла ранее XVIII века, политических тем и непристойных подтекстов. Непристойным английские издатели сочли тот факт, что Муми-папа делает важные заметки на туалетной бумаге — Туве Янссон попросили заменить ее на бумажные полотенца. Зато привычка муми-троллей ходить нагишом никого не смутила, издатели лишь попросили, чтобы во время купания на них были плавки.
28 Комиксы про муми-троллей печатали 120 газет в 40 странах. Таких колоссальных цифр удалось добиться благодаря находчивости Чарльза Саттона — члена правления The Evening News. В 1954 году он написал от имени Муми-тролля письма во все известные газеты: «Семейство, обитающее в волшебном Муми-доле, собирается в ближайшее время посетить вашу газету и сделать вам предложение, от которого вы не сможете отказаться», к каждому письму прилагалась рекламная брошюра с информацией о комиксе. Этот рекламный трюк сработал, муми-тролли появились в газетах по всему миру — от Гонконга и Индии до Турции и Ирландии.
29 Туве Янссон обвиняли в плагиате. В 1957 году, на пике популярности муми-троллей, шведский искусствовед Арон Борелиус обвинил Янссон в том, что муми-тролли не оригинальные персонажи, а списаны с Черной Свиноматки — героя картин шведского художника Вернера Молина, и потребовал, чтобы Янссон разделила доход от муми-троллей с художником. Янссон пришлось дать интервью и рассказать, что в 1943 году, когда в Стокгольме проходила выставка Молина, у нее не было никакой возможности выехать из охваченной войной Финляндии в мирную Швецию.
30 В Англии про Туве Янссон написали бульварный роман. Большой поклонник муми-троллей беллетрист Энтони Глин встречался с Янссон всего раз на вечеринке, что не помешало ему в 1959 году выпустить роман «Я могу получить все это», прообразом главной героини которого он назвал Туве Янссон. Узнав про книгу, она сначала была польщена, но, прочитав ее, пришла в ярость: в романе самовлюбленная художница из Финляндии, ставшая знаменитой благодаря комиксу про персонажа Лонк, соблазняла своего английского издателя.
31 За пять лет Туве Янссон создала для The Evening News более 10 300 рисунков для 21 комикса. При таких темпах она почти не могла заниматься живописью и в 1959 году поняла, что больше не может видеть муми-троллей. Она разорвала контракт с газетой, предложив на замену своего брата, Ларса Янссона, который часто помогал ей с рисунками и переводами комиксов на английский язык. Ларс создавал муми-комиксы следующие 15 лет, пока тоже не отказался от этой работы — муми-тролли стали по ночам являться ему во сне.
32 Однажды Туве Янссон пыталась убить Муми-тролля. Самый последний комикс про муми-троллей, отрисованный Янссон, заканчивался очень тревожно — психиатр диагностировал у Муми-тролля закомплексованность и давал ему таблетку, от которой тот начинал уменьшаться в размерах и постепенно превращался в лужицу. На последней картинке фрекен Снорк выливала в лужицу противоядие, но нигде не сообщалось, подействовало ли оно. Такой финал был придуман на тот случай, если редакция The Evening News не утвердит Ларса Янссона на роль нового художника и славные приключения муми-троллей в Англии на этом закончатся.
33 В последней повести муми-тролли вообще не появляются. Действие книги «В конце ноября» (1970) происходит в Муми-доле, но самих муми-троллей там нет — они переехали на остров с маяком. Остальные персонажи пытаются сохранить привычный порядок в опустевшем доме, но все идет наперекосяк. В финале Янссон оставляла надежду на возвращение семьи в Муми-дол, но новой повести так и не написала.
34 Туве Янссон построила для муми-троллей настоящий дом. Идею подкинул один из фанатов, однажды показавший Янссон маленькую модель дома. Впечатлившись новыми возможностями, Янссон взялась за собственный макет — в натуральную величину. Вместе с Тууликки они создали 3-метровый макет, в котором было все — от электрических лампочек и банок с вареньем до постельного белья и оранжереи. В 1980 году он был выставлен в Музее строительного искусства и вызвал массу вопросов: он оказался совершенно не похож на дом с округлой башней, который рисовала и описывала Туве в своих книгах. В ответ на недоумение Янссон заявила, что раньше просто неправильно представляла себе резиденцию муми-троллей.
35 Первый мерч с муми-троллями носил сам Муми-тролль. Идея воспользоваться популярностью муми-троллей и заработать на сопутствующих товарах пришла в голову Чарльзу Сэттону. В качество промоакции он предложил Янссон в одном из выпусков нарисовать Муми-тролля в галстуке с изображением самого себя. Выпущенные вскоре после этого в продажу галстуки были немедленно раскуплены фанатами, после чего появились также платья, юбки, занавески, обои, торшеры и множество других товаров с изображением жителей Муми-дола.неправильно представляла себе резиденцию муми-троллей.
36 Туве Янссон не разрешила использовать своих героев для рекламы прокладок. Несмотря на то что Янссон не пренебрегала доходами от сувенирной продукции и рекламы, к выбору рекламируемой продукции она относилась серьезно. Так, она запретила использовать изображения муми-троллей на туалетной бумаге, а Малышки Мю — в рекламе гигиенических прокладок. Туве Янссон считала свою героиню анархисткой, а не «милой и мягкой», как утверждал производитель.
37 Муми-тролли — один из самых успешных брендов в мире. После смерти Туве Янссон все права на книги, комиксы и рисунки, посвященные вселенной муми-троллей, перешли ее племяннице Софии Янссон. В 2013 году управляемая ею компания Moomin Characters была признана одним из 20 самых успешных брендов в мире — ежегодно она приносит доход в €500 млн.
38 В честь муми-троллей написана симфония. В 1956 году, ко второй годовщине запуска английских комиксов, ее написал композитор Роберт Фарнон. Туве Янссон так понравилась мелодия, что она сделала из нее цикл песен, описав год в Муми-доле — от весенней уборки до очередной зимней спячки. Пластинка «Бал в Муми-доле» вышла в 1958 году — хотя песни были на шведском, в Англии пластинку мгновенно раскупили.
39 Оперу про муми-троллей играли 29 лет. Премьера «Муми-оперы» состоялась в 1974 году в Национальном оперном театре Финляндии. Либретто сочинила сама Туве Янссон: по сюжету муми-тролли прятались от наводнения в оперном театре и решали поставить собственный спектакль. Партии были написаны на шведском. Из-за массивности костюмов в них пришлось вмонтировать специальное оборудование, которое выводило бы голос певцов, не приглушая его. Опера стала одной их самых исполняемых финских опер в истории — последний раз ее показывали в 2003 году.
40 Еще популярнее оказался балет про муми-троллей. Финская национальная опера поставила два балета про приключения муми-троллей — в 2015-м по повести «Комета прилетает» и в 2017-м по «Шляпе волшебника». Из-за объемных костюмов актеры, исполнявшие партии муми-троллей, танцевали практически вслепую, ориентируясь в парных танцах на ощупь. Оба спектакля пользовались невероятной популярностью — билеты раскупались в первые сутки, а 2015 году в День матери балет «Комета прилетает» пришлось исполнять три раза, чтобы его смогли посмотреть все желающие.
41 Первая повесть про муми-троллей была переведена на финский только в 1991 году. У Туве Янссон было два родных языка — шведский и финский. Повести она писала и публиковала на шведском, что было обычно для двуязычной Финляндии. Первое финское издание вышло в 1955 году — ею стала повесть «Комета прилетает». Вслед за ней перевели «Шляпу волшебника» и «Мемуары Муми-папы», последующие повести и рассказы выходили почти одновременно на шведском и финском. Но самую первую книгу о муми-троллях — «Маленькие тролли и большое наводнение» — финскоязычные издательства игнорировали 46 лет и перевели только в 1991 году, когда Финляндию заполонили туристы, приехавшие посмотреть на родину муми-троллей.
42 В 2019 году Финляндия выпустила мультфильм про муми-троллей, на производство которого было потрачено €20 млн. Рекордный для финского телевидения бюджет выделила продюсерская компания Gutsy Animations только на первый сезон сериала «Муми». В процессе производства стало понятно, что на идеальное воссоздание Муми-дола в 3D-анимации этих средств все же не хватит, и была запущена краудфандинговая кампания на платформе Indiegogo, собравшая за полтора месяца недостающие $253 тыс.
43 В первом японском аниме муми-тролли дрались и выпивали. В 1969 году муми-тролли стали героями японского аниме-сериала. Впрочем, не считая внешнего вида, его герои мало чем напоминали оригинальных: они интересовались преимущественно деньгами и оружием, постоянно выпивали и дрались. Туве Янссон, впрочем, больше всего возмутил тот факт, что в одной из серий Муми-папа выпорол Муми-тролля за шалость ремнем. После этого она запретила демонстрировать мультфильм за пределами Японии.
44 Второе японское аниме про муми-троллей одновременно показывали 25 каналов. В конце 1980-х японские аниматоры попросили разрешения у Туве Янссон заново экранизировать муми-троллей. Помня о выпоротом Муми-тролле, Янссон потребовала в этот раз предоставить ей контроль над сценарием. Сериал «Веселая семья Муми» вышел в 1990 году и снова сделал муми-троллей знаменитостями. Его не только показали все крупные японские телеканалы, но и купили 124 страны. Если в 1950-е комиксы про муми-троллей читали около 20 млн человек, то мультфильм только в первый год релиза посмотрели, по разным подсчетам, до 200 миллионов.
45 Сценарий для первого советского мультфильма о муми-троллях написала Людмила Петрушевская. Кукольный мультфильм сняла киностудия «Экран» в 1978 году. Сценаристом трех историй о спасении Муми-дола от кометы была Людмила Петрушевская (под псевдонимом А. Алтаев), а озвучивали героев Зиновий Гердт, Рина Зеленая и Юрий Яковлев.
46 В Свердловске посчитали, что настоящие муми-тролли слишком нелепые, и нарисовали новых. В 1980 году Свердловская киностудия решила снять мультфильм про муми-троллей. Проблема была в том, что режиссеру не нравился внешний вид героев Янссон: они казались ему непропорциональными, с короткими ногами и руками, и оттого слишком унылыми для того жизнерадостного мультфильма, который он собирался снять. В результате свердловских муми-троллей изменили до неузнаваемости — у них появились выразительные носы, а фигура стала очень похожа на человеческую.
47 У муми-троллей есть сиквел. В 1960 году Туве Янссон выпустила книжку-картинку для самых маленьких «Кто утешит малыша кнютта?». В ней нет муми-троллей, но есть другие жители Муми-дола, с которыми мальчик кнютт стесняется заговорить. Образ главного персонажа родился из переписки Янссон с читателями — однажды ей написал школьник по имени Кнютт, пожаловавшись на то, что чувствует себя невидимкой и боится людей. Янссон ответила ему ободряющим письмом и решила написать сказку, в которой мальчик встречает такую же одинокую скрютт и спасает ее от страха перед Моррой.
48 Книга про малыша кнютта возмутила феминисток. Сказка «Кто утешит малыша кнютта» моментально стала бестселлером в Скандинавии. Однако феминисткам она показалась неприлично патриархальной — мужчина спасает слабую женщину. Туве Янссон, впрочем, было что возразить: в ее черновиках кнютт был девочкой, но когда сказка стала писаться в стихах, она сделала ее мальчиком — с местоимением мужского рода было гораздо легче работать.
49 В 1960-х муми-тролли стали жертвами психоанализа. В 1960-х Туве Янссон увлеклась идеями психоанализа и под впечатлением от книги «Невроз и рост личности» Карен Хорни написала девять рассказов о психологии обитателей Муми-дола. В одном из рассказов в дом муми-троллей попадала девочка Нинни, которая стала невидимой из-за того, что опекавшая ее тетка иронизировала над ней. Окруженная заботой Муми-мамы, девочка постепенно начинала проявляться, но окончательно обретала лицо только после того, как впервые давала волю злости и кусала Муми-папу за хвост.
50 Муми-тролли работали на Amnesty International. В начале 1980-х годов Туве Янссон сделала муми-троллей лицом финской кампании по освобождению из тюрем призывников, отказавшихся проходить военную службу по убеждениям. Кампания с участием муми-троллей получилась такая громкая, что в 1987 году призывникам разрешили не доказывать свои убеждения, несовместимые со службой в армии, а просто обозначать в анкете их наличие.
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