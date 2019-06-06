«Таксовичкоф» двинул на Восток

Как стало известно “Ъ”, петербургский сервис заказа такси «Таксовичкоф» выходит на рынок услуг такси Казахстана. В республике компания будет работать по франчайзинговой модели со службой такси Нур-Султана — Astana Taxi — под брендом Taxovichkof Astana. Эксперты “Ъ” отмечают, что стоимость услуг такси в Казахстане является невысокой, а основная часть рынка приходится на нелегальных перевозчиков. Если компания попробует закрепиться на новом рынке за счет демпинга, то первое время ей придется работать в убыток, полагают аналитики.

Как сообщили “Ъ”, сервис заказа такси «Таксовичкоф» (ООО «Транс-Миссия») начинает работать по франчайзинговой модели этим летом. Компания предоставляет службе такси Astana Taxi (ТОО «Astana Taxi Service») право пользования брендом Taxovichkof Astana. Размер паушального взноса и роялти в компаниях раскрывать отказались.

Представители сервиса «Таксовичкоф» добавили, что в рамках партнерства компания займется внедрением и развитием IT-платформы, поддержкой клиентского и водительского приложений, а также будет контролировать стандарты качества оказываемых услуг. В зону ответственности Astana Taxi войдут прием и обработка заказов от клиентов, поиск партнеров, обучение водителей, взаимодействие с партнерами-таксопарками, взаимодействие с госорганами. В расширение автопарка, брендирование автомобилей, дополнительную комплектацию машин и другие бизнес-процессы компании до конца года планируют вложить 100 млн рублей. Помимо Нур-Султана франчайзи рассчитывает выйти в другие города-миллионники Казахстана.

Как пояснили в сервисе «Таксовичкоф», решение начать работать в Казахстане было принято потому, что потенциальная емкость рынка такси республики намного превышает существующий объем потребления услуг. «Особенно это касается Нур-Султана, в котором часть потребителей все еще ловит такси на улицах — их доля составляет 12 процентов»,— сообщили в «Таксовичкоф».

По словам генерального директора Astana Taxi Олега Фатюхина, основной причиной приобретения франшизы является «взаимный интерес и экономическая выгода». «Это станет шагом в сторону экономической интеграции в рамках ЕАЭС, которая обсуждалась главами наших государств на форуме в Нур-Султане в мае этого года»,— добавил Олег Фатюхин.

Сервис заказа такси «Таксовичкоф» (ООО «Транс-Миссия») был основан в 2014 году. Компания вместе со службой доставки еды «Достаевский», рекламным агентством Granat, сетью маникюрных салонов KISTOCHKI входила в список активов основателя ГК «Грузовичкоф.Таксовичкоф» Игоря Рудзия. Зимой прошлого года стало известно, что он вышел из состава владельцев компаний.

По данным «СПАРК-Интерфакс» (www.spark-interfax.ru), совладельцами ООО «Транс-Миссия» указаны Максим Федоров (90%) и Михаил Мальцев (10%). В состав дочерних предприятий входит ООО «СмартКар», которое и предоставит ТОО «Astana Taxi Service» право пользования брендом Taxovichkof Astana. ООО «СмартКар» также является правообладателем товарных знаков «Таксовичкоф».

Сегодня сервис «Таксовичкоф» представлен в Петербурге, Ленобласти и Москве. С 2015 года он функционирует по гибридной бизнес-модели, совмещающей в себе функции агрегатора и таксомоторной компании. Под этим брендом в Петербурге и Ленобласти работает 12 тыс. машин, в Москве — 5 тыс. машин. Служба такси Astana Taxi присутствует в Нур-Султане с 2016 года. В автопарке компании насчитывается 560 машин, сервисом пользуется 650 водителей. С прошлого года Astana Taxi выполняет работы по транспортному обслуживанию сотрудников акимата Нур-Султана по схеме ГЧП (ранее они ездили на служебных авто).

За прошлый год оборот рынка такси в России составил 633,1 млрд рублей, что на 10% больше, чем в 2017 году, и вдвое выше уровня 2014 года, подсчитали аналитики BusinesStat. На долю Петербурга приходится более 10% общероссийского объема — 68,3 млрд рублей. Крупнейшими игроками рынка услуг такси Петербурга являются «Яндекс.Такси» и Uber, Gett, «Максим» и «Таксовичкоф», указывает начальник аналитического отдела ИК «ЛМС» Дмитрий Кумановский. На долю «Таксовичкоф» приходится до 25% рынка.

Увеличивается объем рынка услуг такси и в Нур-Султане. По данным «Ассоциации транспортников города Астаны», за 2018 год она возросла на 15%. В организации не смогли предоставить данные в денежном выражении. До 70% перевозок в столице считается нелегальными. Основными игроками рынка такси Нур-Султана являются «Яндекс.Такси», InDriver, на долю Astana Taxi приходится 10% рынка.

Руководитель каталога Franshiza.ru Анна Рождественская объясняет, что первопроходцем франчайзинга в данном сегменте можно назвать компанию «Максим», которая одной из первых в России предложила региональную программу развития своим партнерам. Сегодня сервис «Максим» представлен в 18 странах мира, и выход в некоторые страны осуществлялся именно через франчайзинг. Всего же по франчайзинговой модели в сегменте сервисов заказа такси России работает около 10 компаний. Паушальный взнос в таком бизнесе стартует от 50 тыс. рублей за франшизу сервиса по подключению водителей к системам заказа до 3 млн рублей за франшизу полноформатного автопарка, поясняет госпожа Рождественская.

«При выходе на новый рынок "Таксовичкоф", как правило, демпингует, чтобы завоевать своих клиентов и потом постепенно поднять цены. Если по такому же принципу он будет работать и в Казахстане, то первое время ему придется работать почти в убыток, так как цены на услуги такси там и так невысокие»,— полагает генеральный директор НП «Петербургское такси» Александр Холодов.

Директор по развитию ГК «Петербургское такси 068» Виктор Соловьев считает, что бизнес-модель «Таксовичкоф» сейчас ближе к работе агрегаторов, а не таксомоторных компаний полного цикла, благодаря чему выход в новые регионы и страны осуществлять проще. «Мы же не планируем работать в других регионах, так как в Петербурге у нас сложилась своя бизнес-ниша»,— сказал Виктор Соловьев.

Ольга Кантемирова