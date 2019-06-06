В 1867 году один южноафриканский фермер пришел в гости к приятелю и обратил внимание, что сын хозяина играет с камешком, который светится изнутри. Камешек фермеру понравился — ему его хозяин подарил. Когда фермер был в Кейптауне, он показал камень знатоку минералов, и тот признал в нем алмаз. Камень был продан за 500 фунтов, и эта была первая прибыль от южноафриканской алмазодобычи.



В 1867 году один южноафриканский фермер пришел в гости к приятелю и обратил внимание, что сын хозяина играет с камешком, который светится изнутри. Камешек фермеру понравился — ему его хозяин подарил. Когда фермер был в Кейптауне, он показал камень знатоку минералов, и тот признал в нем алмаз. Камень был продан за 500 фунтов, и эта была первая прибыль от южноафриканской алмазодобычи.

Через два года к этому же фермеру пришел негр-знахарь и показал похожий камень. Фермер уже знал цены и предложил негру все, что у него было,— дом, дюжину быков и несколько сотен овец. Потом он продал алмаз ювелиру уже за 11 тыс. фунтов. Затем камень был куплен английским лордом, который дал ему имя «Звезда Африки» и прославил алмаз на весь мир.

Весть о находках быстро распространилась по африканскому вельду, и сотни людей устремились на пароходах и поездах в семидесятимильную речную долину в Оранжевой Республике, надеясь на чудесное обогащение.