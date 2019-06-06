Мурманский суд не принял сигнал с «Алтая»

Как стало известно “Ъ”, Мурманский областной суд отказал двум членам экипажа спасательного буксирного судна (СБС) «Алтай» в признании их полноценными ветеранами боевых действий за участие в сирийской кампании. Гражданские моряки обеспечивали действия тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», получив за это награды Минобороны.

В апелляционную инстанцию Мурманского областного суда обратились два члена экипажа «Алтая» Андрей Самарин и Александр Феофанов, служащие старшим механиком и радистом. Ранее их и еще 47 членов экипажа спасательного судна в качестве гражданского персонала войсковой части №40658 командование Северного флота привлекло к выполнению специальных задач на территории Сирийской Арабской Республики. Буксир, на котором они служат, обеспечивал боевую устойчивость тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» в Средиземном море, удерживал его в боевом порядке других судов и помогал ему осуществлять маневрирование. В том числе благодаря гражданским морякам крейсер смог использовать палубную авиацию для нанесения ударов по террористам.

За 60 дней, проведенных на войне, гражданских моряков наградили ведомственными медалями Минобороны «Участнику военной операции в Сирии», выдав им удостоверения ветеранов боевых действий. Однако в соответствии с ними моряки могли рассчитывать лишь на минимальный набор льгот, например, установку домашних телефонов и путевки в санатории, тогда как военнослужащие, входившие в экипаж того же «Алтая», получили полный набор льгот. В том числе по пенсионному обеспечению и налоговому обложению, при оплате жилья и услуг ЖКХ, а также на медицинское обслуживание.

Как сообщила “Ъ” представитель истцов Светлана Лукичева, гражданский и военный персонал буксира провел в зоне боевых действий одно и то же время, выполнял они и те же функции и задачи, а самое главное, одинаково рисковал. Но при этом военные повара и водолазы стали настоящими ветеранами войны, а гражданские моряки получили удостоверения, которые им по сути ничего не дают.

Североморский районный суд отклонил коллективный иск моряков к военным (подробно об этом “Ъ” рассказывал 6 апреля), решив, что полноценные льготы могут получить непосредственные участники боевых действий или лица, получившие при их обеспечении ранения и травмы. «Нам в суде так и сказали: если бы вы получили ранения, иск был бы удовлетворен»,— отметила адвокат Лукичева.

Следует отметить, что, узнав о коллективных требованиях моряков, а также исках, которые подают в суды вдовы погибших в Сирии военных, чтобы добиться положенных им выплат, глава Минобороны Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания 9 апреля назвал подобные случаи «вопиющими», поручив своим подчиненным разобраться в возникших проблемах. «Не позволю подрывать веру наших военнослужащих в свое руководство»,— якобы заявил при этом глава военного ведомства, пообещав «всех должностных лиц, которые проявили бездушие, сидя в "тылу", отправить в более "горячие" места, где ежедневно надо подтверждать свой профессионализм на полигонах» (цитаты по «РИА Новости» и «Красной Звезде»).

Адвокат Лукичева сказала “Ъ”, что пересматривать свое решение по членам экипажа «Алтая» не стали ни военные, ни судебные власти. По ее словам, получив мотивированное решение областного суда, она обратится в его кассационную инстанцию, а в случае несогласия с позицией моряков — в Верховный суд. «Ребята рисковали не меньше военных и должны получить то, что заслужили»,— считает госпожа Лукичева.

Николай Сергеев