Lamborghini сделала внедорожный вариант спорткара Huracan

Lamborghini Huracan Sterrato. Фото: Lamborghini

Lamborghini Huracan Sterrato. Фото: Lamborghini

Созданный в единственном экземпляре автомобиль построен на базе купе Lamborghini Huracan Evo. Внедорожник сохранил 640-сильный 5,2-литровый атмосферный бензиновый V10, 7-ступенчатую роботизированную коробку передач, полноуправляемое шасси и систему Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata (LDVI), которая в режиме реального времени отслеживает поведение автомобиля и корректирует настройки силового агрегата, полного привода.

Система LDVI у модели Sterrato перенастроена для более эффективного движения по бездорожью. Дорожный просвет увеличился на 47 мм, а геометрическая проходимость улучшилась за счет увеличения на 1% угла въезда и на 6,5% угла съезда. За счет использования накладок на колесные арки на 30 мм расширилась колея. Вместо обычных колес установлены новые 20-дюймовые диски с внедорожными покрышками, а брызговики выполнены из карбона и эластомерной резины.

Автомобиль оснащен новым обвесом кузова, защищающим воздухозаборники и моторный отсек от попадания мусора. Днище укрыли алюминиевыми панелями, которые помимо защитной функции выступают в роли аэродинамических элементов. На крыше и переднем бампере появились дополнительные светодиодные лампы.

Салон Huracan Sterrato отличается новыми карбоновыми креслами с 4-точечными ремнями безопасности, алюминиевыми панелями пола и встроенным каркасом безопасности из титана.

Напомним, премьера купе Lamborghini Huracan Evo состоялась в январе 2019 года, а в феврале был показан обновленный родстер Lamborghini Huracan Evo Spyder.