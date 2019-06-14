Баланс узнаваемости и разнообразия

Летние премьеры коллекций fine jewellery Виктуар де Кастеллан можно считать прелюдией к ее юбилейному, 20-му году в Dior, а можно — еще одним проявлением ее видения и понимания, благодаря которым она и стала одной из ключевых фигур современного ювелирного мира

Все, что Виктуар де Кастеллан делает в своих коллекциях haute joaillerie, выглядит бравурным, избыточным, эксцентричным, даже гротескным. Именно эту эстетику мы и привыкли считать ее стилем, она принесла ей славу в Dior, она создала вообще саму ювелирную диоровскую индивидуальность. В коллекциях же fine jewellery Виктуар, напротив, выступает мастером простоты, лапидарности и даже минималистичности, хотя минимализм сам по себе вряд ли ее цель.

То, что Виктуар де Кастеллан придумала для этой части ювелирного пространства Dior, конечно, не совсем минимализм, вернее, тут действуют другие законы. Маленькие, простые, изящные вещи — это не только самое массовое и самое узнаваемое, но и еще один из важнейших типов украшений сегодня, ювелирный тренд, особенно популярный среди тех, кого вожделеет вся люксовая индустрия,— среди 20-летних. Силу таких украшений Виктуар де Кастеллан понимала и использовала всегда. И если раньше эти простые и достаточно доступные вещи рассматривались как обязательный, зачастую самый доходный, но не самый трудоемкий пункт программы, то сейчас все самые важные и масштабные запуски посвящены именно таким коллекциям.

Виктуар много чего перевернула в этой индустрии, придя 20 лет назад в качестве главы ювелирного департамента в Dior,— начала нарочито смешивать драгоценные и полудрагоценные камни в коллекциях haute joaillerie, активно использовать цветной лак, сделала опалы и разноцветную шпинель супермодными и т.д.,— но и в fine jewellery она многого добилась. И прежде всего перевела все знаменитые диоровские коды, всю великую диоровскую историю на ювелирный язык, которого до нее у Dior, и это стоит помнить, не было вообще. Она выбрала сюжет для каждой из этих коллекций, развила его, разработала отдельные линии и чуть ли не систему персонажей. И, что важно, выстроила баланс между унифицированностью и вариативностью, то есть между необходимостью быть очень узнаваемой и при этом давать увлекательное разнообразие тем, кто ее носит. Именно этот баланс и определяет пространство возможностей.

Коллекция Rose des Vents Фото: Dior Коллекция Rose des Vents Фото: Dior Коллекция Rose des Vents Фото: Dior Коллекция Rose des Vents Фото: Dior Коллекция Rose des Vents Фото: Dior Коллекция Rose des Vents Фото: Dior Коллекция Rose des Vents Фото: Dior

Rose des Vents, «Роза ветров», одна из классических и самых известных коллекций Dior, посвящена Гранвилю, родному городу Кристиана Диора, и его семейной вилле Les Rhumbs на берегу Ла-Манша, названной в честь схематического изображения розы ветров, чьи ромбы там выложены и на полу салона на первом этаже, и на дне бассейна в саду. Том самом саду, где его мать выращивала розы. Роза ветров напоминает о металлической звезде с парижской мостовой, на которую чрезвычайно суеверный Диор наткнулся, идя на встречу с текстильным магнатом Марселем Буссаком, определившую появление Christian Dior. Ну и роза ветров как символ путешествий Диора уже со своими коллекциями по миру. Придумывая свои медальоны с розой ветров и подвешивая их на цепочки, Виктуар де Кастеллан символически укладывала в них всю историю дома Dior. В этот раз медальоны на браслетах и колье, длинных и коротких, сделаны из желтого золота с перламутром, из ляпис-лазури и бирюзы, из розового золота с розовым опалом, а их контур очерчен крошечными золотыми гранулами. Причем медальоны можно поворачивать или той стороной, где гладкий камень, или той, где звезда розы ветров,— де Кастеллан всегда предусматривает что-то игровое и изменчивое в своих коллекциях. Помимо прочего, она придумала в этот раз украшение для запястья и среднего пальца, всю свою карьеру она делает нестандартные конструкции, которые сейчас в такой моде.

Коллекция Bois de Rose Фото: Dior Коллекция Bois de Rose Фото: Dior Коллекция Bois de Rose Фото: Dior Коллекция Bois de Rose Фото: Dior Коллекция Bois de Rose Фото: Dior Коллекция Bois de Rose Фото: Dior

Розы всегда были в коллекциях Виктуар де Кастеллан — любимый цветок Диора из розария его детства, который Мадлен Диор разбила на высоком берегу прямо над Ла-Маншем, главный символ его женщин-цветов и воплощение его собственной страсти к садоводству. Ту все совершенно железно мотивировано и предсказуемо, но коллекция Bois de Rose стала попыткой выйти за рамки этой предсказуемости. Вместо традиционного цветка Виктуар взяла шипы, сказав буквально следующее: «Я спрашивала себя:„Почему все внимание всегда уделяется цветку или бутону, но никогда — стеблю?" Так у меня родилась идея создания коллекции Bois de Rose. Стебель обвивается вокруг пальца, символизируя страстную любовь». Кольца эти есть во всех цветах золота, в бриллиантах разного цвета, а кроме них еще, например, есть сережки-каффы и обычные сережки, которые можно и нужно носить вместе. Равно как и кольца — комбинируя разные оттенки золота, шипы бриллиантовые и просто золотые, одинарные и в несколько витков. Все это Виктуар стилизовала почти в барочной манере, подчеркивая неправильность формы, неровность толщины стебля и неравномерность шипов.

Коллекция Mimirose Фото: Dior Коллекция Mimirose Фото: Dior Коллекция Mimirose Фото: Dior Коллекция Mimirose Фото: Dior

Ну а главная премьера — это, конечно, новая коллекция Mimirose, которая соединила две самые хитовые, самые узнаваемые ювелирные линии Dior: тонкие цепочки и драгоценные камни Mimioui с золотыми гранулами и символическим содержанием Rose des Vents. Это и талисманы, которые приносят удачу и защищают, и точки-напоминания о важных моментах. Очень простой и при этом асимметричной формы (Виктуар, как известно, не любит симметрию), они дают максимальную вариативность. Все сережки можно носить и парой, и поодиночке, кольца нанизывать в самом разном количестве, колье и браслеты смешивать друг с другом и вообще с чем угодно. Виктуар говорит, что они должны выглядеть максимально легко и изящно, как кружево. Все выполнено в желтом или розовом золоте, а камни тут драгоценные — бриллианты, рубины и изумруды, каждый со своим семантическим ореолом. Mimirose Виктуар сделала так, чтобы дать максимальное выражение тому тренду, с которого мы начали, чтобы смешивать и наслаивать друг на друга можно было не только сами украшения, но и разные символические смыслы, разные поводы, разные житейские моменты. И поэтому коллекция открыта разным возрастам и, даже я бы сказала, разным гендерным идентичностям.

Коллекция Pre Catelan Фото: Dior

Ну и в качестве специального подарка этим своим юбилейным летом Виктуар де Кастеллан приготовила одну очень милую штуку: в коллекции Pre Catelan, а это те самые пчелы, которых сейчас хотят все, впервые появилось колье — тоже, разумеется, с золотой пчелкой.