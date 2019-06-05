Испанские футболисты проявили сговорчивость

В испанском футболе разгорелся громкий коррупционный скандал, в центре которого оказался участник следующего розыгрыша Лиги чемпионов «Валенсия». Как следует из данных, полученных полицией в ходе прослушки телефонных переговоров Карлоса Андрады, в свое время игравшего за многие испанские клубы, исход матча последнего тура национального первенства, в котором «Валенсия» обыграла «Вальядолид» со счетом 2:0, был предопределен заранее. По словам Андрады, сразу семь футболистов «Вальядолида» получили деньги за сдачу игры. Отметим, что именно победа в последнем туре позволила «Валенсии» занять четвертое место в чемпионате и получить путевку в Лигу чемпионов.

Испанское издание El Mundo опубликовало материал, в котором утверждается, что игра последнего тура национального первенства, в котором «Валенсия» со счетом 2:0 обыграла «Вальядолид», была «куплена». El Mundo приводит распечатку телефонных переговоров Карлоса Андрады. В свое время форвард, завершивший карьеру в 2015 году, играл за многие испанские клубы (нигде больше пары сезонов он не задерживался). Теперь же, похоже, он зарабатывает на организации договорных матчей.

В разговоре с собеседником (его имя не называется) Андрада говорит, что «Вальядолид», который к последнему туру уже обезопасил себя от вылета из элитного дивизиона, продал матч. «Купили семь игроков. Вот и все,— говорил Андрада.— Так что смотри, брат, "Валенсия" выиграет и первый, и второй тайм, и игру. Сам понимаешь, что это. Об этом никто не должен знать. Ни твои друзья, ни кто-то еще». Кроме того, в разговоре Андрада говорит собеседнику, что если тот поставит на игру €10 тыс., то легко получит вдвое больше. Примечательно, что «Вальядолид» проиграл именно по сценарию, описанному Андрадой, пропустив по голу в каждом тайме. Причем оба мяча влетели в ворота «Вальядолида» после странных ошибок его футболистов.

Отметим, что Карлос Андрада был арестован, но после допроса выпущен под залог. Кроме того, в содействии подкупу игроков «Вальядолида» подозреваются Рауль Браво, с 2001 по 2007 год выступавший за «Реал», а затем путешествовавший по клубам рангом пониже, и Борха Фернандес. Оба были задержаны полицией еще в конце мая, но позже также были выпущены под залог. Одним из ключевых фигурантов этой истории, похоже, является Фернандес. Ведь он в минувшем сезоне выступал как раз за «Вальядолид» (по его окончании он объявил о завершении карьеры), и, как считает полиция, именно Фернандес сподвиг игроков, о которых упоминает Андрада, к сдаче матча.

На данный момент сложно судить о том, какие последствия может иметь эта история для «Валенсии» и «Вальядолида». Пока полиция полагает, что нет оснований говорить, что в сговоре были замешаны руководители клубов (примечательно, что «Вальядолид» принадлежит знаменитому бразильскому форварду Роналдо), даже несмотря на то что для «Валенсии» победа в означенной игре имела чрезвычайно важное значение. Именно благодаря ей она заняла четвертое место в чемпионате, получила путевку в групповую стадию Лиги чемпионов и гарантировала себе не менее €15 млн призовых. По версии полиции, все сводится к тому, что футболисты «Вальядолида» по своей инициативе решили сдать ничего для них не значащий матч и заработать на этом за счет ставок в букмекерских конторах.

В пользу этой версии говорит то, что внимание полиции на игру «Валенсия»—«Вальядолид» обратили как раз букмекеры, зафиксировавшие аномальное количество ставок именно на то, что «Валенсия» выиграет оба тайма.

Отметим, что к сигналам от букмекеров испанская полиция прислушивается внимательно. Как сообщил глава испанской футбольной лиги Хавьер Тебас, власти уже на протяжении года расследуют дела, связанные с организацией договорных матчей в испанском футболе. Первые их результаты стали достоянием общественности в конце мая, когда стало известно о том, что у полиции появились вопросы к клубам второго испанского дивизиона «Уэска» и «Химнастика». По версии властей, схема мошенничества в играх с участием этих команд была такой же, как и в случае с «Валенсией» и «Вальядолидом»: игроки устраивали нужный результат и зарабатывали на ставках. При этом в качестве важных фигур коррупционной схемы назывались уже упомянутые Рауль Браво и Борха Фернандес.

Александр Петров