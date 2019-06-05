10 июня, понедельник
Войти в профиль

Коротко

Новости

все новости

Подробно

Сегодняшнее число

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 2

9,8 миллиарда долларов составил отток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) из обрабатывающих отраслей РФ в 2018 году, свидетельствуют данные Банка России. На фоне того, как общий отток ПИИ из страны в 2018 году составил $33 млрд (на $10 млрд больше, чем в 2015 году, когда была первая волна санкций), по объему бегства иностранных инвесторов обработка стала второй после финансового сектора ($16 млрд) отраслью. Причина — ужесточение санкционной риторики во второй половине 2018 года. Приток ПИИ наблюдался в пяти отраслях — в добыче, административной деятельности, предоставлении услуг здравоохранения, а также социальных и прочих услуг, в сельском хозяйстве.


Комментарии

Печать

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя