9,8 миллиарда долларов составил отток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) из обрабатывающих отраслей РФ в 2018 году, свидетельствуют данные Банка России. На фоне того, как общий отток ПИИ из страны в 2018 году составил $33 млрд (на $10 млрд больше, чем в 2015 году, когда была первая волна санкций), по объему бегства иностранных инвесторов обработка стала второй после финансового сектора ($16 млрд) отраслью. Причина — ужесточение санкционной риторики во второй половине 2018 года. Приток ПИИ наблюдался в пяти отраслях — в добыче, административной деятельности, предоставлении услуг здравоохранения, а также социальных и прочих услуг, в сельском хозяйстве.