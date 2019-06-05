Особо защитные пошли на дрова

В Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями чиновниками регионального департамента лесного хозяйства, которые отдали под вырубку участки леса из категории «особо защитных». Следователи отказываются давать комментарии, ссылаясь на то, что еще нет даже подозреваемых. Сами чиновники департамента не могут точно сказать, в чем преступление, и отмечают, что федерального документа, определяющего особо защитные участки, нет. Экологи, напротив, отмечают, что такие участки должны определяться регионом при подготовке лесного плана, а сама незаконная передача участков произошла еще несколько лет назад, когда этим заведовал нынешний региональный министр ­природы Дмитрий Федоров.

В конце минувшей недели стало известно, что второй отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Ульяновской области 21 мая возбудил уголовное дело по факту злоупотребления своими полномочиями чиновниками регионального департамента лесного хозяйства, отдавшими под вырубку леса из категории «особо защитных» (ч. 1 ст. 285 УК РФ, до 4 лет лишения свободы). Об этом стало известно из ответа СУ СКР на запрос депутата Госдумы Алексея Куринного. Само следственное управление о факте возбуждения уголовного дела официально не сообщало. Дело возбуждено на основании материалов, представленных региональным УФСБ, которые в свою очередь основывались на материалах проверки Федерального агентства лесного хозяйства ­(Рослесхоза).

В СУ СКР говорить о подробностях дела отказались, отметив, что «дело возбуждено по факту и даже подозреваемых пока нет».

Местные СМИ уже сообщали, что с 11 марта по 3 апреля этого года Рослесхоз проводил плановую проверку деятельности регионального департамента лесного хозяйства в соответствии с «планом мероприятий по решению проблем в сфере борьбы с незаконными заготовкой и оборотом древесины. В акте проверки отмечалось, что чиновники необоснованно снимали с лесных участков статус «особо защитных», передавая их под вырубку. Так, в 2018 году были проведены рубки лесных насаждений на участках, ранее относящихся к особо защитным, площадью 60,8 га, ущерб составил 243,6 млн руб.

Директор департамента лесного хозяйства Иван Герасимов заявил „Ъ“, что ему пока ничего по этому уголовному дело не известно, документов он не видел, ни его, ни его подчиненных не приглашали в СУ СКР и не опрашивали. «Сейчас по этому поводу много шума, но на самом деле нет ни одного документа, утверждающего границы особо защитных лесов в Ульяновской области. В соответствии с Лесным кодексом это прерогатива федерального центра. По идее, должен быть приказ или какой-то иной документ, утверждающий такой перечень, но ни я, ни кто-то из моих коллег подобного федерального документа не видел. А в акте Рослесхоза говорится об участках с признаками особо защитных»,— заметил господин Герасимов. По его словам, «участки с признаками особо защитных», переданных под вырубку, комиссия обнаружила «несколько, и в разных районах».

Иного мнения руководитель отдела мониторинга и контроля развития сельских территорий при Агентстве развития сельских территорий Ульяновской области, координатор регионального движения «Зеленая Россия» Александр Брагин. «Комиссия проверяла лесной план региона за десятилетний период, с 2008 года по 2018 год, и было выявлено много необоснованно переданных под вырубку участков»,— отметил эколог. Он считает, что департамент лесного хозяйства сам виноват в том, что участки «с признаками особо защитных» не были переведены в этот статус, поскольку «существует Лесной план, который должен принимать каждый регион, это как лесная конституция». «Они лукавят, это должен принимать регион, и проверка Рослесхоза показала, что в Ульяновской области вырублено более 50% лесов. Конечно, речь идет не о действующем составе департамента, а о времени, когда этим занимался Дмитрий Федоров (в 2007 году был зампредом комитета по лесным ресурсам региона, затем начальником управления охраны окружающей среды, в 2009 году стал директором департамента недро-, водопользования и экологии, в 2011 году назначен на должность министра лесного хозяйства, природопользования и экологии, сегодня занимает пост министра природы и цикличной экономики. — „Ъ“)»,— пояснил господин Брагин.

Стоит заметить, что в подписанных изменениях в лесной план региона (распоряжение губернатора № 674Р от 26 сентября 2016 года) отмечается, что «за последние годы потребление древесины внутри Ульяновской области устойчиво возрастает, при этом возможности удовлетворения спроса на хвойную древесину внутри региона исчерпаны», и «возрастающий спрос на древесину может быть удовлетворен… за счет принятии решений о целесообразности выделения особо защитных участков».

Получить комментарии Дмитрия Федорова не удалось — его телефон был недоступен.

Сергей Титов, Ульяновск