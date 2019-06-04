Китайская UnionPay выпустит кредитные карты в Европе

Крупнейший в мире платежный оператор банковских карт, китайская компания UnionPay, сможет начать выпуск кредитных и дебетовых карт в Европе. Это стало возможно после того, как вчера китайская компания подписала соглашение с британским оператором платежей Tribe Payments. Соглашение позволяет Tribe использовать сертификацию UnionPay для выпуска европейскими банками и другими финансовыми компаниями карт, использующих китайскую платежную систему.

UnionPay вела переговоры о прямом выходе на европейский рынок в течение полугода, и теперь карты этого оператора могут появиться в ЕС уже в следующем месяце, сообщает издание Finextra. По словам представителей Tribe Payments, они уже ведут переговоры с двумя клиентами о выпуске карт UnionPay. Их названия не сообщаются, однако известно, что в одном случае речь идет о выпуске виртуальных платежных карт для всего ЕС, а в другом — о выпуске дебетовых карт для Великобритании.

Евгений Хвостик