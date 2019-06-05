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Фото: Олег Орлов / Коммерсантъ

Дело шино-крыто

С экс-владельца «Таганки» Андрея Смышляева и партнеров взыскивают 3 млрд рублей

Коммерсантъ (Уфа) от , стр. 7

Уфимский предприниматель Андрей Смышляев, члены его семьи и деловые партнеры решением арбитражных судов двух инстанций привлечены к субсидиарной ответственности на 3,22 млрд руб. Эту сумму они должны внести в конкурсную массу уфимской компании «Трек», поставлявшей автомобильные шины для сети магазинов «Таганка», которую контролировал господин Смышляев. «Трек» обанкротился, предварительно задолжав кредиторам, в том числе российским представительствам мировых концернов Nokian Tyres и Bridgestone Corporation, свыше 3 млрд руб. Ответчики, среди которых бывшая жена предпринимателя Ольга Смышляева, ее мать Лидия Салманова и бизнес-партнер, юрист Сергей Горохов, с решением суда не согласны.


Две инстанции арбитражного суда удовлетворили требование конкурсного управляющего уфимского ООО «Трек» Алексея Емельянова о привлечении к солидарной ответственности на сумму 3,22 млрд руб. предпринимателя Андрея Смышляева, его бывшую супругу Ольгу Смышляеву, бывшую тещу Лидию Салманову, бизнес-партнера, юриста Сергея Горохова и экс-директора ООО «Трек» Евгения Федорова. Суды признали, что действия ответчиков, контролировавших деятельность компании «Трек», привели к существенному ухудшению финансового положения предприятия, ее дальнейшему банкротству и невозможности удовлетворить требования кредиторов. Так, в декабре 2015 года, незадолго до банкротства предприятия, руководство ООО «Трек», отмечается в материалах дела, утвердило акт уценки 855 автомобильных шин, в результате чего их рыночная стоимость была снижена с 1,34 млрд руб. до 34,6 млн руб. По уцененной стоимости товар был продан московскому ООО «СК Лига» (принадлежало Елене Кофановой). Эту сделку в феврале 2017 года арбитражный суд уже признал недействительной и нанесшей ущерб кредиторам.

Компания «Трек», образованная в Уфе в 2005 году, как следует из материалов дела, поставляла автомобильные шины от дилеров в сеть шинных магазинов «Таганка», которую развивал Андрей Смышляев. Его теща Лидия Салманова была единственным учредителем компании. В марте 2016 года «Трек» был признан банкротом по инициативе физлица Риммы Беляевой.

Крупнейшими кредиторами компании являются российские представительства мировых шинных брендов — подразделение концерна Nokian Tyres ООО «Нокиан шина» (сумма требований оценивается в 1,17 млрд руб.) и предприятие Bridgestone Corporation ООО «Бриджстоун СНГ» (608,22 млн руб.).

Ольга Смышляева, Лидия Салманова и Сергей Горохов в суде апелляционной инстанции заявляли, что никогда не выступали участниками и не были членами исполнительных органов ООО «Трек», а также не принимали участия в управленческой деятельности, не совершали и не одобряли сделок. Но суд согласился с выводами арбитражного суда Башкирии о том, что «модель ведения бизнеса должника состоит в неразрывной связи с поведением и деятельностью всех привлекаемых к субсидиарной ответственности лиц».

Андрей Смышляев был признан банкротом в мае 2018 года. Требования кредиторов лично к нему превышают 1,5 млрд руб., к его компаниям — 3 млрд руб. В конце 2018 года предприниматель, проживающий в последние годы в Италии, был объявлен в международный розыск по обвинению в преднамеренном банкротстве и мошенничестве. В конце мая полиция Италии задержала его на вилле на озере Комо. Запрос о его экстрадиции в Россию пока не рассмотрен. В арбитражном суде оспариваются сделки господина Смышляева и его предприятий, заключенные незадолго до банкротства, на сумму около 400 млн руб.

Елена Вайнштейн, представлявшая в суде интересы Ольги Смышляевой и Лидии Салмановой, сообщила, что будет обжаловать решения в кассационном суде. По ее мнению, правовых оснований для привлечения к ответственности ее клиентов нет.

Связаться с представителем Сергея Горохова Александром Гордиенко вчера не удалось.

Финансовый управляющий Андрея Смышляева Ольга Жданова сообщила, что у предпринимателя не найдено «сколько-нибудь значимого имущества или денежных средств». По ее версии, активы должника были выведены. «Сейчас мы возвращаем их в конкурсную массу»,— добавила она.



По мнению партнера юридической компании НАФКО Павла Иккерта, шансы на пересмотр решения минимальны, так как ответчики не смогли предоставить контраргументы о том, что не имели контроля в компании «Трек». Директор «Юрмашбюро» Дмитрий Иванов видит перспективы обжаловать решение о привлечении к субсидиарной ответственности только в отношении Сергея Горохова. «Если с членами семьи все понятно, то Горохову можно попытаться оспорить решение. Список контролирующих лиц должника не настолько широк, как это пытается трактовать судебная практика»,— отмечает эксперт.

Булат Баширов


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