Ресторану присудили торговлю

Арендатор земли на Большой Полянке в центре Москвы «АСК-Ресурс» оспорил в арбитражном суде отказ Росреестра установить вспомогательные виды разрешенного использования участка. На этой площадке находится ресторан «Чайхона №1», компания хотела там заняться также торговлей и бытовым обслуживанием. То, что суд стал на сторону истца,—прецедентный случай, который поможет другим московским предпринимателям в спорах с Росреестром: ведомство зачастую выносит необоснованные отказы, заявляют юристы.

«АСК-Ресурс» оспорил решение Росреестра, отказавшего изменить вид разрешенного использования (ВРИ) арендуемого компанией участка, рассказали “Ъ” юристы, представляющие интересы истца. Речь идет об участке на Большой Полянке, который «АСК-Ресурс» арендует у города: там находится здание, где расположен ресторан сети «Чайхона №1». Самой компанией «АСК-Ресурс», по данным ЕГРЮЛ, владеет Ирина Помелова — сватья президента Азербайджана Ильхама Алиева. В своем обращении к Росреестру «АСК-Ресурс» просил добавить два вспомогательных ВРИ к уже существующему. Если бы ведомство согласилось, недвижимость можно было бы использовать одновременно для организации общепита (этот вид деятельности уже был установлен для этого участка), бытового обслуживания и торговли.

Дополнительные виды использования понадобились «АСК-Ресурсу» для устранения разницы между кадастровыми документами с договором аренды. Кроме того, компания планирует объединить арендуемый участок со смежными в соответствии с проектом межевания территории. Росреестр же отказался вносить необходимые изменения, ссылаясь на то, что компания не получила согласия департамента городского имущества и Москомархитектуры, а также не оформила дополнительное соглашение к договору аренды об изменении ВРИ участка перед обращением в Росреестр. В итоге «АСК-Ресурс» решил оспаривать приостановку кадастрового учета в Арбитражном суде Москвы, который, как и апелляционная инстанция, встал на сторону истца.

На практике действия Росреестра удается оспорить крайне редко, так что нынешнее решение поможет другим участникам рынка в аналогичных судебных спорах, уверены юристы «АСК-Ресурса». Кроме того, бизнесу, вероятно, помогут и новые процедуры установления и изменения ВРИ в Москве: в начале 2019 года вступило в силу межведомственное соглашение о взаимодействии департамента городского имущества, Москомархитектуры и управления Росреестра. Документ в ряде случаев проясняет процедуру изменения ВРИ.

В пресс-службе управления Росреестра по Москве заявили “Ъ”, что ведомство готовится обжаловать судебные акты в кассационном порядке.

Управляющий партнер HEADS Consulting Александр Базыкин отмечает, что утвержденные в Москве правила землепользования и застройки позволяют правообладателям земли самостоятельно выбирать вспомогательные виды использования участков и легально заниматься бизнесом в желаемой выбранной сфере деятельности, не боясь проверок, штрафов и предписаний. «Закон гласит: вид разрешенного использования выбирается правообладателем без дополнительных разрешений и согласования»,— говорит юрист. В Москве подавляющее количество участков находятся в аренде, и поскольку арендаторы относятся к числу правообладателей земли, то правило работает для большинства территорий столицы. Однако, несмотря на всю простоту процедуры, на практике результат зачастую зависит от того, как сотрудники разных ведомств трактуют законодательство. Господин Базыкин так же надеется, что вынесенное решение суда по делу «АСК-Ресурс» поможет другим предпринимателям в аналогичных ситуациях при отстаивании их позиции и, возможно, повлияет на позицию Росреестра.

Елизавета Макарова