Кредиторам подложили свинью

Алтайская таможня потребовала от банкротящегося «Алтаймясопрома» уплатить около 1 млрд руб. штрафа за нарушение валютного законодательства. По ее данным, компания в 2011 году перечислила зарубежным парт­нерам около 27 млн евро за приобретение свиней элитных пород и оборудования, однако товары были поставлены не в полном объеме. Конкурсный управляющий компании Антон Сычев говорит, что конт­ролирующий орган семь лет оставлял этот факт без внимания, а теперь назначение штрафа может нарушить права других кредиторов. Юристы отмечают, что требования об уплате штрафа могут быть удовлетворены впереди всех кредиторов.



Арбитражный суд Алтайского края на следующей неделе рассмотрит три иска банкротящегося ООО «Алтаймясопрома» к управлению таможни. Компания требует признать незаконным постановление о назначении ей административного наказания в виде штрафа за нарушение валютного законодательства, преду­смотренного ч. 5 ст. 15.25 КоАП РФ (невозврат средств за не ввезенные товары). Сумма штрафа составила 884,1 млн руб.

«Алтаймясопром» реализовывал в Алтайском крае проект крупного свинокомплекса на 300 тыс. голов. В проект, по данным учредителей, было инвестировано 7,9 млрд руб. В 2018 году недостроенное предприятие обанкротилось. Его кредиторская задолженность превышает 9,8 млрд руб., основной долг (6 млрд руб.) — перед ВЭБом.

Претензии Алтайской таможни вызвало исполнение договоров поставок между «Алтаймясопромом» и иностранными поставщиками. Так, в 2011 году компания заключила договор на приобретение у гонконгской Techno-pharma limited чистопородных хряков и свинок (около 5,9 тыс. голов) на 5,5 млн евро. Товар должен был быть получен «Алтаймясопромом» в ноябре того же года, однако с учетом допсоглашений сроки поставки были продлены до декабря 2017 года. Также компания в 2011 году заключила два договора с кипрской Maxxoniko trading Ltd на поставку оборудования на 7 и 14,4 млн евро. Сроки поставок с учетом их продления — январь 2018 года. Однако, как выяснил контролирующий орган, несмотря на то, что компания в полной мере оплатила товар, поставлен он был не в полном объеме. Всего из-за рубежа не было возвращено 15,7 млн евро.

Конкурсный управляющий «Алтаймясопрома» Антон Сычев с требованиями таможни не согласен и считает, что контролирующий орган пропустил срок давности привлечения к ответственности за правонарушение. По его оценкам, основания для возбуждения административного производства в отношении «Алтаймясопрома» были еще в 2012 и 2014 годах. «Продление сроков репатриации допсоглашениями чаще всего указывает на намерение резидента избежать административной ответственности с помощью искусственного продления сроков поставки»,— пояснил господин Сычев „Ъ“. Более того, ряд допсоглашений был заключен уже за пределами действия предыдущих соглашений о продлении сроков. Как считает конкурсный управляющий, «контролирующий орган оставил без внимания факт совершенного правонарушения и возбудил производство по делу спустя семь лет — в декабре 2018 года». «Бездействие контролирующего органа привело к выводу кредитных средств и невозможности погашения кредитов»,— полагает Антон Сычев.

В Сибирском таможенном управлении „Ъ“ сообщили, что административные дела в отношении «Алтаймясопрома» были возбуждены в соответствии с требованиями и сроками, определенными законодательством РФ: «Деяния, предусмотренные ч. 5 ст. 15.25 КоАП РФ, совершаются в форме бездействия и являются оконченными в день, следующий за последним днем периода, предоставленного для выполнения соответствующей обязанности. С этого же дня исчисляется срок давности привлечения к административной ответственности».

Введение процедуры банкротства в отношении лица, не исполнившего обязанности по возврату средств из-за рубежа за не ввезенные в РФ по договору товары, не освобождает это лицо от ответственности, говорит гендиректор юридической компании «Сотби» Станислав Зиновьев. В то же время он отмечает, что такое обстоятельство в совокупности с иными может стать основанием для снижения размера штрафа. Если судом будет установлено, что компания совершила правонарушение после принятия заявления о признании ООО «Алтаймясопром» банкротом, то требование таможенного органа будет признано текущим. Оно будет удовлетворено вперед требований реестровых кредиторов компании, говорит Станислав Зиновьев.

«Выручка от реализации имущества „Алтаймясопрома“ будет направлена на погашение штрафов. В итоге, скорее всего, реестровые кредиторы не получат денежных средств вовсе»,— полагает Антон Сычев. Рыночная стоимость имущественного комплекса «Алтаймясопрома» составляет 3,1 млрд руб.

Оксана Павлова