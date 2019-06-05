Торговые центры заполнят книжными

Книжная сеть «Читай-город—Буквоед» планирует расшириться с 602 до 1 тыс. магазинов за пять лет. Компания собирается сделать ставку на открытие точек в новых торговых центрах и ведет переговоры о партнерстве с ADG Group, которая переоборудует в торговые площади советские кинотеатры в Москве. Но темпов открытия ТЦ в России для реализации таких планов может не хватить, предупреждают консультанты по недвижимости.

Объединенная книжная сеть «Читай-город—Буквоед» планирует открывать около 70 магазинов в год и в перспективе пяти лет нарастить сеть до не менее 1 тыс. точек, рассказал “Ъ” гендиректор сети Михаил Иванцов. Сейчас у «Читай-города» 460 магазинов, у «Буквоеда» — 142 магазина. С начала 2019 года открыт 21 магазин, уточнили в компании. Компания рассчитывает, что в Москве и регионах будут строиться новые торговые центры, в которых будут открываться новые магазины сети. Исходя из темпов открытий новых торговых центров, будут складываться и приоритеты «Читай-города—Буквоеда» по регионам, говорит господин Иванцов.

Сеть уже ведет переговоры с ADG Group, занимающейся реконструкцией 31 советского кинотеатра в Москве в районные центры с кинопоказом и ритейлом. По словам Михаила Иванцова, «Читай-город—Буквоед» уже договорился об аренде помещения в «Ангаре» на Чонгарском бульваре и обсуждает с ADG Group возможный контракт, в который войдут помещения в других районных центрах.

В ADG Group подтвердили договоренности с «Читай-городом—Буквоедом» об открытии в «Ангаре» книжного магазина площадью 184 кв. м и дальнейшие переговоры. По словам директора проектов ADG Group Ольги Паршиковой, в ближайшие два года компания планирует к вводу в эксплуатацию 30 районных центров, партнерами стали Tele2, «Лента», «М.Видео», салоны «Точка красоты», аптеки «Неофарм» и др.

«Читай-город—Буквоед» — крупнейшая федеральная книжная сеть. Она принадлежит совладельцам издательской группы «Эксмо-АСТ» Олегу Новикову и Андрею Гредасову, гендиректору АСТ Павлу Гришкову, а также Михаилу Иванцову и основателю «Буквоеда» Денису Котову. Выручка «Читай-города—Буквоеда» по итогам 2018 года выросла на 18%, до 22,5 млрд руб., сообщили в компании. Российский книжный рынок в целом вырос в 2018 году на 7%, до 69 млрд руб., оценивали в марте в «Эксмо-АСТ». К 2022 году объем рынка достигнет 88 млрд руб., ожидает компания. Основными драйверами роста в «Эксмо-АСТ» при этом называют не бумажные, а электронные и аудиокниги: согласно прогнозу, их продажи будут расти в среднем на 30% и 40% в год соответственно, тогда как продажи печатных книг — на 5%.

С точки зрения темпов развития самой сети «Читай-город—Буквоед», планы по открытию магазинов вполне осуществимы — за последние два года компания открыла около 200 новых точек, рассуждает представитель консалтинговой компании Knight Frank. «Однако расчет на достаточное количество подходящих площадей может быть слишком оптимистичным — темпы открытий на ближайшие два года по России составляют около 30 качественных торговых центров в год»,— добавляет он. По оценке компании, в 2017 году в России открылось 45 торговых центров, в 2018-м — 55 торговых центров.

Вероятно, книжной сети придется рассматривать для открытия и уже действующие объекты, согласен руководитель отдела разработки концепций торговых центров CBRE Иван Артемов. При этом, добавляет он, требования к локации у классических книжных магазинов не такие жесткие, как у большинства ритейлеров.

Валерия Лебедева, Елизавета Макарова