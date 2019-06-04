В Ленобласти по делу о многомиллионных взятках будут судить экс-руководителей Росреестра

Следственное управление СК РФ по Ленинградской области завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего директора регионального филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» (Росреестр) Олега Михеева и его заместителя Сергея Храмова. Они обвиняются по ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере), п. «в» ч. 5 ст.290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), ч. 6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), сообщили в СКР.

По версии следствия, в период с 2014 по 2017 годы Михеев и Храмов неоднократно получали от местных жителей взятки за незаконную постановку на учет земельных участков в Ленобласти. По уголовному делу изъяты денежные средства в сумме более 75 млн рублей, а также наложен арест на имущество обвиняемых и на большое количество объектов недвижимости, оформленных на их родственников. По ходатайству следствия бывшие руководители филиала Росреестра содержатся под стражей.

В настоящее время по делу собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что на территории Ленобласти выявлены злоупотребления с землей при выделении участков в счет земельных долей. В настоящий момент расследование уголовных дел по фактам хищения более 30 земельных участков преступными группами с участием бывших сотрудников Росреестра находится на завершающей стадии.