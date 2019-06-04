Смольный и «Газпром» договорились зафиксировать тарифы на тепло

Власти Петербурга достигли договоренности с ПАО «Газпром» по переходу на физический метод распределения топлива, что снизило на 4 млрд рублей нагрузку на потребителей и на бюджет города. Это стало возможным благодаря компромиссному решению о компенсации выпадающих доходов ПАО «ТГК-1», возникших с момента перехода на физический метод в 2016 году, в рассрочку в течение 2020-2023 годов.

По словам врио губернатора Петербурга Александра Беглова, руководство «Газпрома» и лично Алексей Миллер приняли во внимание текущую экономическую ситуацию, а также последствия резкого роста тарифов для петербургской промышленности. Благодаря конструктивной позиции руководства компании удалось достичь договоренностей, которые отражены в договоре о сотрудничестве на 2019-2021 годы, подписанном в декабре 2018 года.

В результате тариф ПАО «ТГК-1» на тепловую энергию для бюджетных организаций и бизнеса остался по-прежнему самым низким в городе, а рост тарифа для промышленных потребителей составил 11% вместо изначально запрашиваемых 40%.

Алексей Кириченко