ФК «Оренбург» продлил контракт с главным тренером Владимиром Федотовым

Футбольный клуб «Оренбург» продлил соглашение с главным тренером команды Владимиром Федотовым на два года. Условия контракта предполагают его автоматическое продление в случае выполнения турнирных задач, сообщает официальный сайт клуба.

Размер финансирования клуба в сезоне-2019/2020, основу которого составляют спонсорские взносы компании «Газпром добыча Оренбург», останется на уровне прошедшего сезона. Бюджет клуба в 2018 году составил 907,18 млн руб.

«Оренбург» финишировал на седьмом месте в сезоне-2018/2019 Российской премьер-лиги (РПЛ). Этот результат стал лучшим за всю историю клуба. Практически весь сезон-2018/2019 «Оренбург» находился в верхней части турнирной таблицы РПЛ. Подопечные Владимира Федотова в текущем сезоне сумели обыграть трех фаворитов турнира — «Локомотив», ЦСКА и «Спартак». «Оренбург» также добрался до стадии 1/4 финала Кубка России-2018/2019.

Андрей Сазонов