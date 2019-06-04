Президент «Молота» стал его гендиректором

Пермская региональная общественная организация «Хоккейный клуб „Молот-Прикамье“» внесла изменения в устав. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», с 31 мая руководителем клуба является генеральный директор. Этот пост занял Андрей Морозов, лишь месяц назад возглавивший общественную организацию в качестве президента. Прежний президент клуба Герман Третьяков подал в отставку.

Как пояснил “Ъ-Прикамье” собеседник, близкий к клубу, учредители клуба решили, что должность президента должен занимать статусный человек, представляющий интересы команды во внешней среде. «Господину Морозову проще руководить на посту гендиректора»,— отметил он. Кто займет пост президента клуба, пока неясно. Вероятно, им может стать один из членов еще только формирующегося состава попечительского совета. В него могут войти: гендиректор пермских «дочек» «Газпрома», депутаты заксобрания Армен Гарслян и Вагаршак Сарксян, известный хоккейный тренер Николай Ванин и глава краевой федерации хоккея Алексей Чикунов.

Напомним, весной, после провального выступления клуба в этом сезоне, краевые власти взяли управление командой на себя. Новым президентом ХК стал Андрей Морозов, бывший директор регионального управления дорог и транспорта.