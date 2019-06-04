Норматив не лезет в контейнер

Депутаты Тольятти просят установить для городских жителей плату за вывоз мусора на основании расчетов фактического объема ТКО. По данным депутатов, в многоквартирных домах Тольятти он на 44% меньше утвержденного норматива накопления на квадратный метр площади жилья. Однако расчет на основании фактического объема возможен только при раздельном накоплении ТКО.Наблюдатели предлагают для начала утвердить упрощенный раздельный сбор — на две фракции — перерабатываемые и не перерабатываемые. Эксперты указывают, что примеров, когда региональные власти пересматривают нормативы расчета ТБО для населения в сторону уменьшения, ­практически нет.

Тольяттинские депутаты просят установить плату за вывоз мусора на основании фактического объема отходов. Обращение к правительству Самарской области парламентарии Тольятти приняли на заседании думы в конце прошлой недели.

Ранее в десяти в городах Самарской области, в том числе Тольятти, утвержден тариф на основании норматива накопления ТКО на квадратный метр площади жилья в размере 0,091 куб. м в год. В остальных муниципалитетах действуют нормативы накопления ТКО с человека в размере 1,95 куб. м в многоквартирных домах и 2,70 куб. м — в ИЖС.

«Согласно проведенного анализа на основе репрезентативной выборки многоквартирных домов, по итогам 2018 года и периода январь–февраль 2019 года фактическое образование ТКО в Тольятти в среднем составляет 0,051 куб. м в год на 1 кв. м площади помещения, 1,7 куб. м на человека»,— отмечают авторы обращения.

В отчете регоператора за первый квартал 2019 года по обращению с ТКО — ООО «Экостройресурс» говорится, что объем собранных и транспортированных ТКО по Тольятти составил 303556,73 куб.м.

Депутаты в пояснительной записке отмечают, что численность населения города на 1 апреля составляет 701220 человек, общая площадь жилого фонда — 15,8 млн кв.м. «Несмотря на наличие в отчете объемов накопления ТКО от юрлиц, примерное фактическое накопление ТКО в Тольятти составило 1,73 куб. м в год на человека, 0,077 куб. м на 1 кв. м площади помещения. Учитывая необходимость исключения объемов юрлиц, объем фактического накопления ТКО для потребителей услуги по обращению с ТКО в жилых помещениях уменьшится»,— поясняют авторы обращения.

По сведениям депутатов, фактический объем образования ТКО в Тольятти на 44% меньше утвержденного норматива накопления ТКО на 1 кв. м жилья и на 13% меньше норматива накопления ТКО с человека. Согласно отчету рег­оператора (с учетом объема накопления ТКО юрлицами), фактический объем образования ТКО на 15,4% меньше утвержденного норматива на квадратный метр площади помещения и на 12% меньше норматива накопления ТКО с человека.

«Следовательно, вышеуказанные решения по применению любого из действующих в настоящее время видов нормативов не обеспечивают соблюдения учета интересов всех категорий граждан, проживающих как в многоквартирных домах, так и в индивидуальных домовладениях. Считаем, что соблюдение таких интересов на бескомпромиссной основе может обеспечить только переход на расчет размера платы за коммунальную услугу по вывозу ТКО исходя из реально произведенного объема мусора»,— подчеркивают депутаты.

При этом парламентарии отмечают, что согласно постановлению правительства РФ, расчет на основании фактического объема возможен только при раздельном накоплении ТКО.

В правительстве Самарской области на момент сдачи номера в печать ответа на запрос не ­поступило.

Руководитель регионального центра «ЖКХ-Контроль», председатель комиссии по местному самоуправлению, строительству и ЖКХ Общественной палаты Самарской области Виктор Часовских сообщил „Ъ“, что Общественная палата также готовит обращение к губернатору с аналогичной инициативой: «Нужно решить вопрос с оплатой по факту — сколько произвел ТКО, за столько и заплати». Эксперт отмечает, что для перехода к такой системе нужно выполнить два условия — контейнерная площадка должна быть оборудована, зарегистрирована в реестре и поставлена на учет, Роспотребнадзор должен ее сертифицировать. «Второе условие — раздельный сбор ТКО. На какие фракции разделять мусор, определяет регион. Область должна определиться с разделением отходов на две фракции — перерабатываемые и не перерабатываемые. Сегодня, кажется, разделение идет на пять фракций, в этом случае нужно иметь пять контейнеров, но это нереально. Надо начать с упрощенного варианта. А до этого нужно плату производить по количеству человек»,— считает Виктор ­Часовских.

Директор Экспертной группы Veta Дмитрий Жарский считает, что проблему переплат не решить за счет изменения расчета платы за услугу — необходимо пересмотреть нормативы: «Тольяттинские депутаты совершенно справедливо указывают на то, что порядок расчета, при условии, что фактические объемы образования отходов в МКД существенно ниже нормативных, приводит к формированию переплат. Но изменением порядка расчета, на мой взгляд, устранить эту проблему невозможно. Пересмотр самих нормативов на уровне правительства области и приведение их в соответствие хотя бы с усредненными объемами образования ТКО жителями домов выглядит куда более правильным и логичным выходом из ситуации. Подсчитать это на самом деле не так сложно, ориентир для установления нового норматива уже содержится в подготовленном депутатами обращении. Но такой сценарий, очевидно, невыгоден операторам».

Дмитрий Жарский оставляет открытым вопрос, получит ли инициатива местных депутатов ход на федеральном уровне: «Очевидно, проблема переплат, связанная с несовершенством методологии определения нормативов, будет только расти вместе с недовольством граждан-плательщиков. Отмечу, что примеров попыток защиты местными властями и представителями органов самоуправления не так много, в этом плане поступок тольяттинских депутатов скорее исключение. Чаще местные власти пытаются решить проблему недовольства населения путем установления понижающих коэффициентов для отдельных категорий граждан».

Сейчас парламентарии самарской губернской думы и тольяттинские депутаты оспаривают в суде установленный в регионе норматив накопления ТКО и принцип взимания платы за вывоз мусора в городах исходя из площади жилого помещения. В муниципальных районах установлена плата с человека. По мнению заявителей, эта разница в расчетах тарифа нарушает равенство прав жителей региона.

Ани Айвазян