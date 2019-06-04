«Прогрессу» выставили счет

ПАО «Сбербанк России» в судебном порядке пытается взыскать с АО «РКЦ „Прогресс“» более 610 млн руб., уплаченных в качестве банковской гарантии. Гарантия была выдана в обеспечение заключенного в 2014 году между «Прогрессом» и ООО «Спец строй» госконтракта «Реконструкция и техническое перевооружение производственной базы для изготовления космического комплекса “Барс-М”». По информации из электронной картотеки суда, исполнитель и гарант сделки сочли претензии «Прогресса» к работе подрядчика и требование страховой выплаты необоснованными. РКЦ с претензиями не ­согласен.

Сбербанк в рамках дела по иску ООО «Спец строй» о взыскании убытков и неустойки с АО «РКЦ „Прогресс“» потребовал с ракетного-космического центра более 610 млн руб. Кредитная организация запросила средства в качестве «возмещения убытков, причиненных вследствие необоснованного предъявления требования платежа по банковской гарантии». Такую же сумму потребовал от «Прогресса» и сам истец.

Как сказано в материалах дела в электронной картотеке суда, между «Спец строем» и «Прогрессом» в 2014 году был заключен государственный контракт на выполнение комплекса работ по «Реконструкции и техническому перевооружению производственной базы для изготовления космического комплекса „Барс-М“».Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», сумма контракта превышает 3 млрд руб. Банк выступил гарантом сделки.

Как указано на сайте суда, исполнитель заказа нарушил обязательства по контракту.По данным «Прогресса», к окончанию срока договора в декабре 2018 года работ было выполнено на 2 млрд руб. В том же месяце Сбербанк по требованию ракетного центра выплатил ему 610 млн руб. по банковской гарантии, после чего направил «Спец строю» требование о возмещении средств. По словам представителей банка в суде, компания требование не исполнила. В Кировском районом суде сейчас рассматривается иск банка к «Спец строю» и его поручителю Юрию Давыдову. По данным «СПАРК-Интерфакс», господин Давыдов является генеральным директором организации.

• ООО «Спец строй» создано в 2008 году в Самаре. По данным «СПАРК-Интерфакс», владельцем и руководителем компании выступает Юрий Давыдов. Других компаний у него нет. В списке бывших собственников «Спец строя»: Дмитрий Новоселов, Джавид Сулейманов, Николай Фролов и Виктор Янкин. Максимальная выручка у организации наблюдалась в 2014–2015 годах— 1,4 и 2,5 млрд руб. Последние годы ежегодная выручка резко сокращалась. В 2016 году «Спец строй» выручил 517 млн руб., в 2017 году — 264 млн руб. Данные за более поздний период отсутствуют.

В пятницу арбитражный суд назначил дело к судебному разбирательству. Заседание пройдет 17 июля.

Связаться с представителями «Спец строя» „Ъ“ не удалось — по телефонным номерам компании никто не ответил. Ответы от «Сбербанка» и «Прогресса» на момент сдачи номера в редакцию не поступили. В определении арбитража сказано, что РКЦ исковые требования подрядчика не признал.

Как поясняет юрист, руководитель направления коммерческие споры компании «Рустам Курмаев и партнеры» Василий Малинин, «Сбербанк вступил в дело третьим лицом с самостоятельными требованиями поскольку, вопервых, „Спец Строй“ не удовлетворил требование, предусмотренное ст. 379 ГК РФ, о возмещении средств, выплаченных по банковской гарантии. Вовторых, предъявленное требование „Прогресса“ оказалось, по мнению кредитной организации, необоснованным, что также влечет взыскание с него убытков».

«Особенность банковской гарантии как обеспечительной меры в том, что банк обязан провести платеж в пользу РКЦ „Прогресс“ после получения соответствующего требования вне зависимости от того, действительно ли „Спец Строем“ нарушены обязательства. При этом, в случае предъявления необоснованного требования „Прогресс“ обязан возместить убытки как „Спец Строю“, так и банку. Как видно из судебных актов, Сбербанк по требованию РКЦ уплатил всю сумму. Кредитная организация, защищая свои права, обратилась в райсуд с иском о возмещении платежа к „Спец Строю“ и поручителю.Вместе с тем, инициирование „Спец Строем“ судебного процесса в отношении заказчика свидетельствует о том, что компания не признает нарушения со своей стороны и считает незаконным требование РКЦ о выплате суммы гарантии»,— добавляет партнер юридической компании «Сотби» Антон ­Красников.

Ранее несколько крупных контрактов «Прогресса» обернулись уголовными делами для начальника финансового управления предприятия Светланы Кирилиной и заместителя руководителя РКЦ Сергея Тюлевина. Им инкриминируют нецелевое расходование бюджетных средств и злоупотребление полномочиями. Бывший генеральный директор Александр Кирилин, отец Светланы Кирилиной, также является фигурантом уголовного дела. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и нанесении ущерба на €2 млн. Возбуждено уголовное дело по ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). По версии следствия, господин Кирилин нанес ущерб предприятию и российской экономике в целом, заключив договор на поставку гидравлического вытяжного пресса по завышенной стоимости. Расследование уголовных дел продолжается, никто из троих своей вины не признал.

Сабрина Самедова