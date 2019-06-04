10 июня, понедельник
Войти в профиль
Самара. Волга

Коротко

Новости

все новости

Мероприятия

Подробно

«Прогресс» счел неудовлетворенным исполнение условий сделки, за которую поручился Сбербанк

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

«Прогрессу» выставили счет

Сбербанк потребовал вернуть более 610 млн рублей гарантии за сделку

Коммерсантъ (Самара) от

ПАО «Сбербанк России» в судебном порядке пытается взыскать с АО «РКЦ „Прогресс“» более 610 млн руб., уплаченных в качестве банковской гарантии. Гарантия была выдана в обеспечение заключенного в 2014 году между «Прогрессом» и ООО «Спец строй» госконтракта «Реконструкция и техническое перевооружение производственной базы для изготовления космического комплекса “Барс-М”». По информации из электронной картотеки суда, исполнитель и гарант сделки сочли претензии «Прогресса» к работе подрядчика и требование страховой выплаты необоснованными. РКЦ с претензиями не ­согласен.


Сбербанк в рамках дела по иску ООО «Спец строй» о взыскании убытков и неустойки с АО «РКЦ „Прогресс“» потребовал с ракетного-космического центра более 610 млн руб. Кредитная организация запросила средства в качестве «возмещения убытков, причиненных вследствие необоснованного предъявления требования платежа по банковской гарантии». Такую же сумму потребовал от «Прогресса» и сам истец.

Как сказано в материалах дела в электронной картотеке суда, между «Спец строем» и «Прогрессом» в 2014 году был заключен государственный контракт на выполнение комплекса работ по «Реконструкции и техническому перевооружению производственной базы для изготовления космического комплекса „Барс-М“».Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», сумма контракта превышает 3 млрд руб. Банк выступил гарантом сделки.

Как указано на сайте суда, исполнитель заказа нарушил обязательства по контракту.По данным «Прогресса», к окончанию срока договора в декабре 2018 года работ было выполнено на 2 млрд руб. В том же месяце Сбербанк по требованию ракетного центра выплатил ему 610 млн руб. по банковской гарантии, после чего направил «Спец строю» требование о возмещении средств. По словам представителей банка в суде, компания требование не исполнила. В Кировском районом суде сейчас рассматривается иск банка к «Спец строю» и его поручителю Юрию Давыдову. По данным «СПАРК-Интерфакс», господин Давыдов является генеральным директором организации.

• ООО «Спец строй» создано в 2008 году в Самаре. По данным «СПАРК-Интерфакс», владельцем и руководителем компании выступает Юрий Давыдов. Других компаний у него нет. В списке бывших собственников «Спец строя»: Дмитрий Новоселов, Джавид Сулейманов, Николай Фролов и Виктор Янкин. Максимальная выручка у организации наблюдалась в 2014–2015 годах— 1,4 и 2,5 млрд руб. Последние годы ежегодная выручка резко сокращалась. В 2016 году «Спец строй» выручил 517 млн руб., в 2017 году — 264 млн  руб. Данные за более поздний период отсутствуют.

В пятницу арбитражный суд назначил дело к судебному разбирательству. Заседание пройдет 17 июля.

Связаться с представителями «Спец строя» „Ъ“ не удалось — по телефонным номерам компании никто не ответил. Ответы от «Сбербанка» и «Прогресса» на момент сдачи номера в редакцию не поступили. В определении арбитража сказано, что РКЦ исковые требования подрядчика не признал.

Как поясняет юрист, руководитель направления коммерческие споры компании «Рустам Курмаев и партнеры» Василий Малинин, «Сбербанк вступил в дело третьим лицом с самостоятельными требованиями поскольку, вопервых, „Спец Строй“ не удовлетворил требование, предусмотренное ст. 379 ГК РФ, о возмещении средств, выплаченных по банковской гарантии. Вовторых, предъявленное требование „Прогресса“ оказалось, по мнению кредитной организации, необоснованным, что также влечет взыскание с него убытков».

«Особенность банковской гарантии как обеспечительной меры в том, что банк обязан провести платеж в пользу РКЦ „Прогресс“ после получения соответствующего требования вне зависимости от того, действительно ли „Спец Строем“ нарушены обязательства. При этом, в случае предъявления необоснованного требования „Прогресс“ обязан возместить убытки как „Спец Строю“, так и банку. Как видно из судебных актов, Сбербанк по требованию РКЦ уплатил всю сумму. Кредитная организация, защищая свои права, обратилась в райсуд с иском о возмещении платежа к „Спец Строю“ и поручителю.Вместе с тем, инициирование „Спец Строем“ судебного процесса в отношении заказчика свидетельствует о том, что компания не признает нарушения со своей стороны и считает незаконным требование РКЦ о выплате суммы гарантии»,— добавляет партнер юридической компании «Сотби» Антон ­Красников.

Ранее несколько крупных контрактов «Прогресса» обернулись уголовными делами для начальника финансового управления предприятия Светланы Кирилиной и заместителя руководителя РКЦ Сергея Тюлевина. Им инкриминируют нецелевое расходование бюджетных средств и злоупотребление полномочиями. Бывший генеральный директор Александр Кирилин, отец Светланы Кирилиной, также является фигурантом уголовного дела. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и нанесении ущерба на €2 млн. Возбуждено уголовное дело по ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). По версии следствия, господин Кирилин нанес ущерб предприятию и российской экономике в целом, заключив договор на поставку гидравлического вытяжного пресса по завышенной стоимости. Расследование уголовных дел продолжается, никто из троих своей вины не признал.

Сабрина Самедова


Комментарии

Печать

Рекомендуем

обсуждение

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Интервью

Партнерские проекты

Профиль пользователя