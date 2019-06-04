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Кто владеет брендом «Факел»

Коммерсантъ (Воронеж) от

До 2009 года основным юрлицом воронежского футбольного клуба было ОАО «ФК “Факел”». Однако из-за долгов активы были переведены на другое юрлицо, а само ОАО было ликвидировано только в апреле 2019 года. С 2009-го юрлицом является ассоциация «Футбольный клуб “Факел”». По данным «СПАРК-Интерфакс», его владельцами являются ОАО «СК “Факел”» (на 100% принадлежит региональному департаменту имущественных и земельных отношений) и ООО «ТД “Хлебный”» Натальи Яковлевой. Доли участия не раскрываются. Выручка АФК по итогам 2017 года составила 9,2 млн руб., чистая прибыль — 777 тыс. руб. Годом ранее эти показатели были на уровне 16,6 млн и 12,7 млн руб.

Чистые активы «Факела» равнялись 67,9 млн руб. в 2016-м и 110,6 млн руб. в 2017-м. Более актуальные финпоказатели не раскрывались. По данным источников „Ъ“ в клубе, ежегодный бюджет «Факела» последних лет «балансировал» на уровне 300–100 млн руб., а формировался в основном за счет привлеченных средств основного спонсора ПАО «ТНС энерго Воронеж».

По данным ресурса TransferMarkt, общая трансферная стоимость игроков «Факела» снизилась по сравнению с позапрошлым сезоном, но выросла к прошлому. В сезоне 2016/17 она составляла €8,58 млн (без учета трех молодых игроков, не подлежащих оценке), в 2017/18 — €4,56 млн (без шести игроков), сейчас — €5,75 млн (с учетом оценки всех игроков). Средний возраст игроков за три сезона составил соответственно 25,6, 24,5 и 26,3 года; средняя трансферная стоимость игрока — €268, €142 и €221 тыс. В последнем сезоне стоимость игроков «Факела» колеблется от €50 тыс. до €550 тыс. (центральный защитник Максим Осипенко). Общая трансферная стоимость игроков других клубов из Черноземья выше: у курского «Авангарда» она составляет €8,5 млн руб., у «Тамбова» — €10,4 млн. По данным TransferMarkt, у «Факела» нулевой текущий трансферный баланс (к примеру, у «Тамбова» он составляет €100 тыс.). Олег Мухин

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