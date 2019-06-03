Следователями задержан бывший директор «Килстройинвеста» Павел Рыцев

Следователи башкирского управления Следственного комитета РФ задержали по подозрению в мошенничестве (ст. 159 УК РФ), причинении имущественного ущерба группой лиц (ст. 165) и уклонении от уплаты налогов (ст. 199) бывшего генерального директора строительной компании «Килстройинвест» Павла Рыцева (руководил предприятием с декабря 2015 до сентября 2017 года). Он задержан в рамках расследования уголовного дела по факту хищения средств дольщиков ЖК «Миловский парк». Ранее фигурантом этого дела был бывший глава «Килстройинвеста», предприниматель Дмитрий Комлев. Он находится под домашним арестом.

По версии следствия, в 2013-2017 годах руководство строительной компании получило от более 1,5 тыс. дольщиков более 2 млрд руб. на строительство квартир в ЖК. Условия договоров исполнены не были, дольщики дожидаются сдачи домов с 2014 года. В 2017-2018 годах функции застройщика были переданы компании «Амнис-групп», аффилированной с участниками группы «Башкирская химия», в апреле текущего года — госпредприятию «Региональный оператор по содействию строительству объектов».

О том, какие нарушения в «Килстройинвесте» нашли налоговики, подробнее в материале “Ъ-Уфа” «По Миловскому парку плачет бюджет»