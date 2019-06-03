Apple оставляет iTunes в прошлом

Apple решила отказаться от iTunes — сервис просуществовал на рынке почти 20 лет. На смену ему придут три новых приложения. По данным агентства Bloomberg, глава компании Тим Кук объявит об этих изменениях на конференции разработчиков Worldwide Developers Conference. Она стартовала в Калифорнии в понедельник. Как исчезновение iTunes отразится на жизни простых пользователей? Разбирались Владислав Викторов и Анастасия Ройзман.

Судя по всему, исчезновение iTunes мало кого расстроит. Профильные журналисты, блогеры и обычные интернет-пользователи сходятся во мнении, что приложение было громоздким и неудобным. По словам некоторых IT-экспертов, некролог для сервиса они заготовили еще четыре года назад, в день презентации Apple Music. Проблема в том, что изначально iTunes был чем-то вроде плеера, но впоследствии в нем появилась поддержка видео, подкастов и книг. Пользователи начали покупать там сборники и фильмы, а также использовать его для синхронизации данных. В результате получился этакий монстр, разобраться в котором мог не каждый, отметил главный редактор портала AppleInsider.ru Ренат Гришин: «iTunes — это комбайн, который делает все. Он синхронизирует вашу музыку, фильмы, приложения, данные в приложениях. Он делает backup всех ваших устройств, пользователи системы macOS уже давно надеялись, что его разделят на несколько приложений. Потому что помимо того, что он громоздкий, он еще довольно сложный и запутанный, и сходу неподготовленному человеку довольно трудно разобраться с этой программой».

На смену iTunes придет несколько отдельных приложений. У каждого будет свой функционал, пояснил блогер, основатель YouTube-канала Wylsacom Валентин Петухов: «Подкасты уже на самом деле существуют как отдельные приложения на iOS, теперь это, видимо, будет приложение в том числе для Mac и, может быть, для Windows. С музыкой все более-менее понятно. Ее можно будет как покупать — треки, альбомы, так и пользоваться сервисом по подписке Apple Music. И еще один раздел — это TV+, который запустится совсем скоро. Пока у нас он будет недоступен, но будем надеяться, что дойдет и до России».

Фактически, все основные функции iTunes возьмет на себя Apple Music. Через это приложение можно будет осуществлять резервное копирование, восстанавливать ПО и синхронизироваться с iOS-устройствами. Пользователи быстро привыкнут к нововведению, уверен IT-эксперт Александр Баулин: «Под одним брендом продается приложение, которое очень разные функции выполняет. Если между ними синергии нет, то логично их поставить в разные приложения.

Пользователь будет лучше понимать, где что происходит.

Кроме того, упростится интерфейс, то есть он будет более user-friendly. Также не надо будет запускать программу для всех функций сразу. Условно говоря, будет три приложения, которые будут потреблять меньше ресурсов, и значит, будут быстрее работать».

Беспокоиться о купленных ранее фильмах и песнях пользователям не стоит — все подборки сохранятся на устройстве.

Apple уже удалила публикации со своих страниц iTunes в соцсетях. Например, из официального аккаунта сервиса в Instagram исчезли все фотографии.