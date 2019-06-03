Volvo запустила в России сервис подписки на автомобили

Компания Volvo объявила о появлении в России сервиса подписки на автомобили Volvo Car Drive.

Как сообщает шведский автопроизводитель, новая программа позволяет в течение года пользоваться новой машиной Volvo, которая стоит на учете в ГИБДД и застрахована по ОСАГО и КАСКО. В ежемесячный платеж включены стоимость регулярного техобслуживания, сезонной замены колес и их хранения, оплата сервиса Pick Up & Delivery, фирменной программы помощь на дорогах Volvo Assistance, обработки и автоматического списания штрафов за нарушение ПДД, а также выделенная служба поддержки клиентов.

В течение первого года в сервисе Volvo Car Drive будут доступны только кроссоверы Volvo XC60 с 249-сильным бензиновым турбомотором T5 и в топовом варианте оснащения Inscription. Программа первоначально появится в некоторых дилерских центрах марки в Москве и Московской области.

Стать участником Volvo Car Drive смогут граждане России старше 25 лет, прошедшие проверку платежеспособности. При годовой подписке месяц пользования автомобилем обойдется в 59,5 тыс. руб.

Напомним, ранее фирменные программы подписки на автомобили, которые предлагает Volvo и другие автопроизводители, были доступны только за рубежом.