Россияне купились на сериалы

Больше четверти россиян за последние полгода платили за фильмы и сериалы в интернете, тогда как еще два года назад таких было лишь 12%, свидетельствуют данные BrandScience. По мнению участников рынка, росту платящей аудитории способствуют в том числе антипиратские инициативы. Противники регулирования считают, что помогло снижение цен на легальный контент.

Доля россиян, хотя бы раз плативших за видеоконтент в последние полгода, достигла 27%, подсчитало агентство BrandScience (входит в Media Direction Group). В исследовании участвовало более 2 тыс. человек 12–65 лет в городах с населением от 100 тыс. О результатах аналогичного исследования BrandScience “Ъ” сообщал в августе 2017 года, тогда доля плативших за видео россиян составляла 12%.

36 процентов онлайн-пользователей в Москве покупают подписки на видеоконтент (данные BrandScience)

За последние полгода 16% опрошенных покупали подписку на видеоконтент (в 2017 году — 4%) и еще 11% совершали только единичные покупки фильмов и сериалов (в 2017 году — 8%). Не покупали видео в интернете, но не исключают такой возможности 39% опрошенных, тогда как 36% не платили за видео и не собираются делать этого.

Чаще всего видеоконтент приобретают люди 25–44 лет, доля платящих пользователей в этом возрасте выросла с 14% в 2017 году до 32% в 2019-м. Самая высокая доля потенциальной аудитории приходится на возраст 45–65 лет, в котором не исключают покупки подписок 43% пользователей. Изменила планы относительно покупки видео аудитория 12–16 лет. Если в 2017 году 67% опрошенных подростков были уверены, что не готовы приобретать видеоконтент вообще, то в 2019-м их уже меньше половины — 49%.

Аудитория онлайн-видео в целом растет: уже 94% интернет-пользователей в России время от времени смотрят видео в интернете, 41% делают это постоянно или часто, говорит руководитель исследовательских проектов Deloitte СНГ Михаил Гордеев. Наиболее активные зрители — учащиеся и студенты: по данным Deloitte, почти все респонденты этой подгруппы (99%) время от времени смотрят видео онлайн, а 65% делают это постоянно. Растут и доходы легальных видеосервисов: их выручка в 2018 году выросла на 56%, до 24,86 млрд руб. без НДС, оценивали ранее в J’son & Partners Consulting.

«Через несколько лет платить за подписку на сериалы и фильмы будет так же естественно, как сейчас за музыку»,— уверена директор по развитию медиасервисов «Яндекса» Ольга Филипук. Гендиректор Okko Иван Гродецкий указывает, что платные сервисы «становятся практически единственным каналом, где доступны эксклюзивные громкие премьеры». Еще один драйвер платной модели — развитие рынка Smart TV, добавляет директор по развитию бизнеса, партнерств и платной модели ivi Ирина Грандель. Месячная платящая аудитория ivi, по ее словам, в мае 2019 года достигла 1,5 млн, тогда как еще в декабре 2017-го составляла 0,5 млн.

Росту платящей аудитории также способствует «возросшая за последняя время совместная активность участников рынка по противодействию распространению нелегального контента», указывает Ольга Филипук. В ноябре 2018 года поисковики и правообладатели подписали антипиратский меморандум, который обязывает удалять из поисковой выдачи ссылки на пиратские ресурсы во внесудебном порядке. По отдельным фильмам и сериалам найти пиратские копии действительно становится все сложнее, это отнимает больше времени, подтверждает Иван Гродецкий.

Рост потребления платных подписок следствие не блокировок (по данным SimilarWeb, на заблокированный RuTracker.org в апреле пользователи заходили 82 млн раз), а качества и доступности легальных сервисов, полагает глава Пиратской партии России Антон Ершов. Главная причина бытового пиратства — финансовая недоступность контента, рассуждает он, однако, например, последний сезон «Игры престолов» можно было легально посмотреть «по цене проезда в метро».

Валерия Лебедева