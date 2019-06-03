Складские муки творчества

В Томске прошел фестиваль «мУкА. Склады искусства». Его основной площадкой стала лужайка возле мучных складов купца Горохова — объекта культурного наследия федерального значения, в 2012 году переданного Государственному центру современного искусства, чтобы приспособить его под нужды Сибирского филиала ГЦСИ, после реорганизации ГЦСИ попавшего на баланс РОСИЗО и сейчас дошедшего до полуаварийного состояния. Фестиваль, объединивший художников и градозащитников, не может решить системной проблемы, с которой сталкиваются региональные филиалы ГЦСИ в составе РОСИЗО, но пытается привлечь внимание к патовой ситуации. Из Томска — Анна Толстова.

Гороховские склады на берегу реки Томь — маленький шедевр томского модерна, построенный в 1916 году по проекту Андрея Крячкова, архитектора столичной выучки, работавшего в Сибири, главным образом — в Томске и Новосибирске. Эти склады стоят без крыши, пошли угрожающими трещинами и всем своим видом требуют срочной консервации. Фестиваль «мУкА. Склады искусства», сделанный сотрудницей Сибирского филиала ГЦСИ и начинающим куратором Анастасией Куклиной, занял прилегающие к аварийному памятнику территории.

На лужайке перед складами шли концерты, мастер-классы и, главное, выставка под открытым небом: внутри фанерных стендов, изображающих фасады Гороховских складов, были выставлены работы молодых томских художников — тех, кто более всего заинтересован в открытии центра современного искусства. Особенно хороши были картины-ассамбляжи Лукии Муриной с портретами уничтоженных или гибнущих домов старого Томска, укрытыми, как вуалью, фасадной сеткой, и карандашные рисунки Николая Исаева, пересказывающие дореволюционную и советскую историю Гороховских складов. Лукия Мурина и Николай Исаев несколько лет подряд делают отменные концептуальные выставки в собственной квартире. Иногда соорганизатором этих квартирников выступает Сибирский филиал ГЦСИ, но вовсе не из ностальгии по романтике неофициального искусства 1970-х, а за отсутствием нормального выставочного зала.

О том, что центр современного искусства с постоянной выставочной площадкой необходим университетскому городу Томску, где один-единственный фестиваль современной культуры Street Vision собирает десятки тысяч человек, но для студенческой молодежи этого явно недостаточно, много говорили на фестивальной конференции, прошедшей в соседнем со складами здании Речного вокзала. Там, под объявления об отправляющихся в рейс теплоходах, выступали краеведы, кураторы современного искусства и градозащитники, и доклады переходили в бурную общественную дискуссию.

Гороховские склады стали той точкой, в которой сходятся интересы томского художественного сообщества и томских активистов охраны памятников.

Их гражданская позиция в 2004 году спасла исторический центр «Северных Афин» от сноса и агрессивного девелопмента. О том, как подвигнуть горожан взять судьбу разрушающихся памятников в свои руки, рассказывал самарский активист Андрей Кочетков — идеолог «Том Сойер Феста», фестиваля восстановления исторической среды силами волонтеров, зародившегося в Самаре в 2015 году и уже охватившего около тридцати городов России. Нижегородский художник и куратор Евгений Стрелков делился опытом Приволжского филиала ГЦСИ, превратившего Арсенал в самый передовой центр современной культуры в России.

К сожалению, этот опыт вряд ли пригодится в Томске: завершение стройки в нижегородском Арсенале, где во всю силу заработал Приволжский филиал, произошло до того, как ГЦСИ подчинили РОСИЗО. После этой реструктуризации стройки в регионах встали, и переданные региональным филиалам ГЦСИ памятники начали отбирать у не справляющегося с ремонтно-реставрационными работами РОСИЗО. Филиал в Самаре лишился знаменитой Фабрики-кухни, у филиала во Владикавказе отобрали руинированное здание Республиканского выставочного центра. Теперь и филиал ГЦСИ в Томске столкнулся с этой системной проблемой РОСИЗО. Пока жители Томска собирают подписи под челобитной президенту РФ, умоляя довести работы до конца и обустроить в Гороховских складах центр современного искусства, местные активисты ВООПИиК требуют вернуть фактически бесхозный памятник в ведение Томской области.