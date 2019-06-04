Снек не в собственном соку

PepsiCo пытается продать свой недостроенный завод под Новосибирском по производству соков и безалкогольных напитков. За актив, в который было инвестировано более 1 млрд руб., компания планирует выручить 440 млн руб. В то же время на стадии проектирования находится еще один завод PepsiCo в регионе — к 2021 году компания планирует запустить производство снеков за 10 млрд руб. Эксперты отмечают, что продажа невостребованного предприятия — логичный шаг на фоне снижения потребления соков в России.

В Новосибирской области на продажу выставлен завод PepsiCo за 440 млн руб. Предприятие, расположенное в промзоне Бердска, досталось компании после покупки в 2008 году производителя соков «Лебедянский». Общая площадь построек завода — более 51,2 тыс. кв. м, они расположены на участке площадью 12,33 га, который находится в аренде до 2020 года. Степень готовности производственного корпуса (49,5 тыс. кв. м) — 78%. Инвестиции в строительство составили более 1 млрд руб.

Как уточнил „Ъ“ руководитель отдела земельных участков и производственно-складской недвижимости компании Nazarov & Partners Рустам Сатышев, брокер проекта, объект заморожен с 2009 года. Предприятие строилось для организации производства соков и безалкогольных напитков. Однако завод так и не был введен в эксплуатацию из-за кадастровых споров. Так как часть завода была расположена на федеральной земле, территориальное управление Росимущества в 2012 году через суд потребовало снести постройки. Судебные процессы удалось завершить в 2014 году, когда 3,3 га федеральной земли были переданы Бердску. «На объект было выдано новое разрешение на строительство. Однако за это время компания PepsiCo изменила свою стратегию и отказалась от планов развивать в Бердске производство соков. Это решение согласовано. Сейчас объект официально выведен на продажу»,— рассказал Рустам Сатышев. По его словам, на покупку есть ряд претендентов. «Это и местные покупатели, и из других регионов. Мы считаем, что объект может быть интересен промышленно-логистическим предприятиям, инвесторам, имеющим свое производство, в том числе пищевое. У PepsiCo нет условий, кому именно может быть продан завод»,— сказал он.

В PepsiCo не стали комментировать, почему было решено продать бердский завод. В то же время в компании подтвердили планы по строительству в промышленно-логистическом парке Новосибирской области нового предприятия по производству снеков. Об этом намерении компания сообщила в феврале 2019 года. Инвестиции в проект превысят 10 млрд руб. «Мы планируем завершить строительство завода по производству снеков и установить первые две производственные линии в 2021 году. Всего мы планируем в два этапа установить четыре производственные линии для выпуска кукурузных снеков Cheetos, чипсов Lay’s и сухариков „ХрусTeam“»,— уточнили „Ъ“ в компании. В агентстве инвестиционного развития региона сообщили, что в настоящее время ведется проектирование завода и готовится к подписанию договор аренды 38 га в промпарке.

«PepsiCo выходило с предложением о продаже завода в Бердске на все агентства города,— говорит директор компании MDBroker Данила Прудников.— Цена продажи адекватна рынку. Средняя себестоимость строительства подобных складов и производственных помещений составляет не менее 20 тыс. руб. за квадратный метр». В то же время он отмечает, что проблема продажи такого объема недвижимости — ограниченный спрос: «Заводом может заинтересоваться инвестор, который рассматривает возможность организации арендного бизнеса. Однако не всем подходит такая локация и не всем производственникам нужны такие объемы».

«По такой цене не покупают производственную недвижимость уже несколько лет,— говорит управляющий партнер DSO Consulting Сергей Дьячков.— Сегодня главный вопрос не цены, а того, кому нужны такие активы, учитывая сегодняшнюю рыночную ситуацию и продолжающееся падение доходов населения. История с продажей может длиться несколько лет». В последнее время на рынок недвижимости области выставлено несколько крупных промышленных объектов, напомнил он. В этом году объявлено о продаже площадей завода «Сибэлектротерм», СГК продает имущественный комплекс ТЭЦ-6.

Эксперты отмечают, что продажа невостребованного завода — это логичный шаг. Рынок соков показывает отрицательную динамику на протяжении последних лет, говорит директор департамента стратегического маркетинга НАО «Евроэксперт» Евгения Шалихманова. «В 2018 году Росстат отметил прирост производства соков на 7,7%, однако от 2019 года участники отрасли не ожидают никаких сюрпризов, так как повышение НДС окажет дополнительное давление на платежеспособный спрос»,— говорит она. Укрепление рубля дает некоторую передышку производителям, которые импортируют сырье для соков, но никто на рынке не ожидает, что это долгосрочный тренд, считает госпожа Шалихманова.

Оксана Павлова