«Лейбористская партия вообще решила бойкотировать этот визит»

Дональд Трамп прибыл в Великобританию. С визита в Соединенное королевство американский президент начинает свою поездку по Европе. После Великобритании он планирует посетить Ирландию и Францию. Трамп уже побывал на церемонии с участием Елизаветы II и других членов королевской семьи в Букингемском дворце. 4 июня президент проведет переговоры с премьер-министром Терезой Мэй. В ходе визита Трамп уже успел сделать резкое заявление. В своем Twitter он назвал мэра Лондона Садика Хана неудачником, а его работу охарактеризовал как ужасную. Визит американского президента в Британию носит по большей части формальный характер, но часть общества воспринимает его весьма болезненно, рассказал собственный корреспондент «Ъ FM» в Лондоне Андрей Остальский.

— В какой атмосфере проходит встреча в Букингемском дворце?

— В прошлый раз Дональд Трамп в Виндзорском замке забыл о королеве, повернулся к ней спиной и пошел принимать почести без нее. Не знаю, научился ли он чему-либо с тех пор, посмотрим. Но королева со стоической улыбкой выдержит все что угодно, чтобы он ни вытворил, сказал или сделал. Со стороны королевской семьи все будет безупречно вежливо и формально в то же время, потому что это государственный визит — он отличается от официального. В британском случае государственный — это визит на уровне королевской семьи. Веками это касалось только правящих монархов и их семей, но времена меняются, и вот теперь уже третий президент США тоже удостоен такой великой чести, а это считается великая честь.

В рамках государственного визита никаких существенных переговоров не должно проходить.

Здесь нечто совсем иное — оказание максимально торжественных почестей гостю, подчеркивание совершенно особых межгосударственных отношений, особо близкого традиционного партнерства, в данном случае между Великобританией и Соединенными Штатами Америки.

Обычно такой гость должен останавливаться в Букингемском дворце, но сейчас он не может там жить из-за срочного ремонта. Идет реконструкция, в некоторых помещениях небезопасно находиться, поэтому он живет в резиденции посла Соединенных Штатов. Там соорудили колоссальный трехметровый стальной забор, отгородили, обеспечивая безопасность. Кстати, предполагается, что минимум 18 млн фунтов Британия истратит на эту цель, и мобилизованы полицейские фактически из всех региональных подразделений. Некоторые журналисты даже шутят, мол, благодатное время для преступников — эти три дня полиция будет занята исключительно обеспечением безопасности Дональда Трампа.

— Что пишет пресса, что говорят на улицах, готовятся ли какие-то акции?

— Во вторник ожидаются демонстрации. Организаторы рассчитывают, что чуть ли не 250 тыс. человек выйдет. Есть эти лозунги — resist, то есть будем сопротивляться расизму, сексизму, ненависти и Трампу. Вот такой логический ряд выстроен — пресса все это отражает. Конечно, правые СМИ чуть более сочувственно относятся к Трампу, и главное — подчеркивают, что дело не в личности. Отмечают, что, когда речь идет о государственном визите, важен не человек, а функция. Его чествуют именно как президента самого важного союзника, главу государства, а не как Дональда Трампа. Либеральная часть журналистов и общественного мнения с этим категорически не согласна. Они пишут, что это колоссальная ошибка, что чествовать таким образом человека, исповедующего такие взгляды, никак нельзя — это помогает крайне правым и реакционным силам Великобритании и внутри самих Соединенных Штатов.

Вот что интересно: ждали, что и Дональд Трамп ради такого особо торжественного случая бросит свою обычную риторику, может быть, оторвет пальцы от Twitter.

Но нет, уже перед посадкой был оскорбительный выпад в адрес мэра Лондона Садика Хана, которого он назвал stone cold loser — не просто неудачником, а окончательным, полным неудачником.

Конечно, и сам Садик Хан тоже не жалует Трампа и писала о нем, что некоторые его речи уже начинают напоминать речи фашистских лидеров 1930-х годов XX века. В общем, между ними идет перепалка. И британское общество страшно расколото. А Лейбористская партия вообще решила бойкотировать этот визит — тоже дело беспрецедентное.

Беседовал Олег Булгак