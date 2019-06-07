Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (АО «Корпорация МСП) создана в соответствии с указом президента РФ «О мерах по дальнейшему развитию малого и среднего предпринимательства» от 5 июня 2015 года.

Акционерами Корпорации МСП являются Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом и государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».

Уставный капитал корпорации — 92,8 млрд руб. Среди основных направлений деятельности — оказание малому и среднему бизнесу кредитно-гарантийной, имущественной, правовой, информационно-маркетинговой поддержки, расширение доступа субъектов МСП к закупкам крупнейших компаний с государственным участием. С апреля 2016 года корпорации принадлежат 100% АО «МСП Банк».