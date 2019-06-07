Уроки для предпринимателей

Как следует из данных Корпорации МСП, ее учебные программы для начинающих и опытных предпринимателей ежегодно посещают несколько тысяч человек. Спросом со стороны населения также пользуются специализированные курсы — для безработных, пожилых и женщин в декретном отпуске.

В 2016–2019 годах АО «Корпорация МСП» обучило в рамках своих образовательных программ 42 794 человек. Такие данные организация представила в ответ на запрос “Ъ”.

Напомним, план мероприятий («дорожной карты») по реализации Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года, одобренный правительством в 2015 году, подразумевает создание в субъектах РФ единой системы обучения и консультирования субъектов МСП. Для этого АО «Корпорация МСП» провело анализ лучших практик деятельности организаций, образующих консультационную инфраструктуру поддержки таких предпринимателей — в опросе приняли участие 160 организаций.

В 2016 году по результатам проведенного анализа на основе предложений и при поддержке регионов эксперты АО «Корпорация МСП» определили наиболее востребованные и перспективные темы для разработки по ним программ обучения субъектов МСП и сформировали систему подготовки тренеров из числа сотрудников организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП.

В результате АО «Корпорация МСП» сформировало две обучающие программы, рассчитанные на три категории целевой аудитории (потенциальные, начинающие и действующие предприниматели) — «Азбука предпринимателя» и «Школа предпринимательства». В дополнение к двум обучающим программам организация создала комплект из 13 модулей по наиболее актуальным для предпринимателей темам, в том числе о существующих мерах поддержки субъектов МСП. Внедрение и реализацию обучающих программ осуществляют обученные Корпорацией тренеры (в соответствии со стандартами (методологией) обучающих программ Корпорации в рамках двухнедельного тренинга обучены 203 тренера). В том числе в апреле Корпорация обучила 63 сотрудников организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 48 субъектах РФ. После обучения тренеры проводят тренинги для потенциальных и действующих предпринимателей в субъектах Российской Федерации на базе организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, на бесплатной основе.

По данным АО «Корпорация МСП», за три года работы программ в 85 субъектах РФ прошло 2363 тренинга. Примерно половина их участников являются действующими предпринимателями (в 2016 году — 43% действующие предприниматели, в 2019-м — 35% действующие предприниматели). Около 60% участников программ — женщины-предприниматели (в 2016 году — 60%, в 2019 году — 62%).

Тренинги по обучающим программам Корпорации также реализуются в моногородах. Кроме того, тренинги проходят для специальных групп участников, таких как безработные и граждане в возрасте старше 45 лет.

Специализированная программа существует и для женщин в декретном отпуске, матерей несовершеннолетних детей, а также женщин, находящихся на учете в службе занятости. Эта программа — «Мама-предприниматель» — реализуется Корпорацией совместно с Комитетом по развитию женского предпринимательства Общероссийской общественной организации «Опора России». Соорганизатором и грантодателем выступает благотворительный фонд «В ответе за будущее».

Цель этого проекта — помочь матерям начать собственное дело и воплотить в жизнь бизнес-идеи, реализовать которые не удавалось самостоятельно. Бесплатное обучение проходит в формате пятидневного тренинга-интенсива с погружением в деловую среду, разработкой бизнес-планов и менторской поддержкой. Заключительный этап обучения — конкурс бизнес-проектов участниц. Экспертное жюри оценивает их экономическую обоснованность, оригинальность и социальную значимость. Победительница получает грант в размере 100 тыс. руб. от благотворительного фонда «В ответе за будущее». В 2016–2019 годах обучение по программе прошли 2,4 тыс. женщин.

Одна из них — Мария Кирпиченкова, которая в ходе обучения по программе в Смоленске выиграла грант со своим проектом «Смоленская смоква». Его суть — изготовление фруктово-ягодной пастилы (смоквы) без сахара. На дальнейшее развитие своего бизнеса она получила 100 тыс. руб. «Мы с мужем производим экологичные сладости уже полгода, и спрос на них растет с каждым месяцем. Как мама, я понимаю, что родители хотят знать состав питания своего ребенка. Сейчас мы хотим ввести в ассортимент новые позиции — зефир, мармелад, яблочную пастилу, и средства гранта нам в этом помогут»,— говорит Мария.

Еще одна специальная аудитория образовательных программ Корпорации МСП — участники чемпионатов WorldSkills Russia. В 2017–2018 годах для них в 48 субъектах РФ прошли 103 обучающих мероприятия, в которых участвовали 1,4 тыс. человек. Кроме того, Корпорация 21–23 мая 2019 года в рамках финала VII Национального чемпионата WorldSkills Russia провела шесть тренингов «Генерация бизнес-идеи» с демонстрацией функционала Портала Бизнес-навигатора МСП, в том числе для направления «Навыки мудрых» (лиц в возрасте старше 50 лет).

Напомним, почти две трети россиян задумываются об открытии собственного дела. Как следует из исследования VK Business и сервиса Research.mail.ru на основе онлайн-опроса 2,5 тыс. пользователей соцсети «ВКонтакте», большинство опрошенных — 62% — хотели бы открыть свое дело. Больше половины потенциальных бизнесменов проживают в Центральном, Сибирском и Уральском федеральных округах. Открыть бизнес в своем городе хотели бы 85%, 11% — в другом регионе. О проекте за границей мечтают всего 4% россиян. Предсказуемо чаще других о бизнесе задумываются молодые люди 26–35 лет (69%), менее всего эта идея популярна у граждан 46–55 лет (38%), однако среди тех, кто старше 55 лет, к ней возвращаются более половины опрошенных (55%).

Согласно тематически схожему опросу НАФИ, при этом основная часть респондентов считает, что начать свое дело сложно (62%). Лишь 24% высказали мнение, что это легко. Гражданам, с их слов, для открытия своего дела не хватает финансовой грамотности (29%), знаний в области маркетинга (25%), юридических и экономических знаний (24% и 23% соответственно) и понимания рынка (22%).

Как отмечает Алексей Порошин, член генерального совета «Деловой России», инициативы государства в сфере новых форм поддержки самозанятых, упрощение ведения семейного бизнеса и т. д. привели к тому, что в РФ на конец апреля было зарегистрировано 4,014 млн ИП, а компаний — 3,98 млн. Статистика получена на основе информации негосударственного сервиса «Госреестр», который включает данные ЕГРЮЛ и ЕГРИП. «То есть все резко пошли в предприниматели. Но знаний, как вести бизнес, как привлекать клиентов, как качественно оказывать услуги, многие так и не получили»,— отмечает он. «На текущий момент рынок образовательных программ для МСП огромен и неконтролируем, не поддается никакой оценке. "Бизнес-молодость", "Лайк-центр", "Эксперум". Большинство людей, либо прочитав что-то, либо услышав от коллег про какой-то завершенный кейс, представляют себя экспертами рынка и идут в инфобизнес, объем которого уже исчисляется сотнями миллионов рублей. При этом надо понимать, что учить и передавать знания пытаются люди, у которых реально нет экспертизы, особенно в регионах. Отсутствует системность, низкое качество подготовленных материалов, отсутствие методологии и интеграции с реальными бизнесами»,— говорит Алексей Порошин. В такой ситуации можно предположить, что программы Корпорации МСП будут востребованы предпринимателями МСП в ближайшее время, особенно на фоне частных организаций.

Вадим Самохвалов