Мониторинг реализации и оценка достижения национальных целей — одно из ключевых направлений работы Счетной палаты: вниманием контрольного ведомства охвачены все нацпроекты. Сегодня мы можем констатировать, что их преследуют одни и те же «детские» болезни: недоработка нормативных правовых актов, проблемы с определением показателей и путями их достижения. Это характерно и для проекта «Малое и среднее предпринимательство». Очевидно, что подобное положение дел может привести к тому, что поставленные майским указом президента цели не будут достигнуты.

Исходя из прогноза социально-экономического развития до 2024 года, доля малого и среднего предпринимательства в ВВП России должна увеличиться с 22,3% до 32,5%. К двум другим задачам нацпроекта относятся увеличение численности занятых почти на 6 млн человек в этом секторе, а также рост доли экспорта субъектов МСП до 10% в общем объеме несырьевого экспорта. На реализацию этих целей в рамках нацпроекта будет направлено 481,5 млрд руб., при этом 87% — средства федерального бюджета. В период 2015–2018 годов на поддержку МСП было выделено чуть более 20 млрд руб. То есть государственная поддержка развития малого и среднего бизнеса многократно возрастает. При этом проследить взаимосвязь между потраченными бюджетными средствами и результатом невозможно. Счетная палата неоднократно отмечала отсутствие объективного, полного и достоверного учета объемов оказанной МСП государственной поддержки. Ее предоставляют разные органы в различных формах и по разным каналам. Помимо Минэкономразвития России субъекты МСП финансируют Минсельхоз, Минпромторг, Фонд развития промышленности, АО «Корпорация МСП» и другие, но сводная консолидированная информация о ней сегодня просто отсутствует. Не зная общую картину, невозможно достоверно оценивать проделанную работу и планировать дальнейшие меры. Еще лорд Кельвин более 150 лет назад отметил, что невозможно управлять тем, что нельзя измерить.

Несвоевременная статистика — еще один фактор, который мешает провести реальную оценку хода реализации национального проекта МСП и, соответственно, достижения его целевых показателей: «Доля малого и среднего предпринимательства в ВВП» и «Численность занятых в сфере МСП». Дело в том, что официальные данные по указанным показателям публикуются со значительным временным лагом — спустя один год и девять месяцев соответственно. Счетная палата считает, что для оценки достижения показателя «Численность занятых в сфере МСП» вместо статистических данных лучше использовать данные ФНС России из единого реестра субъектов МСП, сведения которого общедоступны и размещены в сети Интернет.

Возвращаясь к финансированию, стоит также остановиться на проблеме механизма поддержки МСП через микрофинансовые и гарантийные организации. К их работе у Счетной палаты есть вопросы. Региональные гарантийные организации (РГО) и микрофинансовые организации предпринимательского финансирования (МФО) создавались в регионах с единственной целью — поддержать местных представителей МСП. При этом в законодательстве не прописана их организационно-правовая форма. В результате на начало 2019 года почти 20% РГО и около 9% МФО — это коммерческие организации, которые в первую очередь нацелены на получение прибыли. Это противоречит цели их создания — обеспечить доступ малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам. Условия предоставления микрозаймов субъектам МСП различны, так как устанавливаются внутренними документами самих МФО.

Стоит также отметить недостаток нормативных правовых актов, которые регулируют предоставление субсидий на поддержку МСП из федерального бюджета. Они не обеспечивают объективную оценку полученного результата и влияния государственной помощи на достижение целевых показателей национального проекта МСП. Чтобы устранить данные недостатки, Счетная палата предложила правительству дополнить показатели эффективности использования субсидий на поддержку МСП показателями роста деловой активности, такими как увеличение объема производства, рост выручки, прибыли, прирост активов и другие.

В прошлом году в послании Федеральному собранию президент заявил, что необходимо продолжить кредитование малого производственного бизнеса под фактическую ставку 6,5%. В настоящее время такой инструмент не создан. Постановлением правительства «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2019–2024 годах субъектам малого и среднего предпринимательства по льготной ставке» предусмотрено кредитование малого и среднего бизнеса под 8,5%. По нашему мнению, следует рассмотреть вопрос о применении ставки 6,5% годовых при кредитовании субъектов МСП.

Помимо льготного кредитования и субсидирования главным условием развития МСП в России является спрос на производимые ими товары и услуги. В этом направлении можно отметить успешную деятельность АО «Корпорация МСП» по увеличению доли закупок у предприятий малого и среднего бизнеса, которые за период с 2016 по 2018 год выросли с 1,5 трлн до 3,2 трлн руб.

Возвращаясь к проблемам, Счетная палата также выявила риск неэффективного расходования бюджетных средств при реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Мероприятия, включенные в эту программу, не прошли оценку с точки зрения их влияния на достижение целевых показателей (численность занятых в МСП и вклад сектора МСП в ВВП). Мы беспокоимся, что выбранный инструментарий окажется неэффективным и деньги будут израсходованы не с тем результатом, на который все рассчитывают. Чтобы не допустить такой сценарий, целесообразно принять меры, которые позволят исключить из национального проекта МСП мероприятия, не оказывающие влияния на его целевые показатели. Я имею в виду численность занятых в МСП и вклад сектора МСП в ВВП.

В завершение хочу отметить, что Национальный проект МСП реализуется параллельно с утвержденной в 2016 году Стратегией развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года. Сравнительный анализ целевых показателей обеих программ показал, что связи между их достижением нет. Следовательно, оценить влияние мероприятий нацпроекта на достижение целевых индикаторов указанной Стратегии вряд ли получится.