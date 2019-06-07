Кредитам уточняют размер

Минэкономики ввело новые размеры кредитов для малого и среднего бизнеса в рамках программы расширения доступа российских предприятий к финансовыми ресурсам. Ведомство снизило размер минимального кредита с 3 млн руб. до 500 тыс. руб. и повысило максимальный размер кредита на пополнение оборотных средств со 100 млн руб. до 500 млн руб. В 2019 году объем кредитных договоров, планируемых к заключению в рамках программы Минэкономики, составит 1 трлн руб.

Минэкономики расширило перечень кредитов, доступных для малого и среднего бизнеса в рамках программы льготного кредитования. Ведомство выпустило соответствующее постановление в мае.

Напомним, программа льготного кредитования субъектов МСП является основной частью федерального проекта «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию», который после 2018 года стал частью национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Национальный проект рассчитан на 2019–2024 годы, одними из его главных целевых показателей являются увеличение доли МСП в ВВП страны с нынешних 22,3% до 32,5%, а числа занятых в секторе — на 5,8 млн человек, до 25 млн человек, в последующие шесть лет. На реализацию нацпроекта власти направят 481,5 млрд руб.

В России по состоянию на конец 2018 года действовало 2,67 млн предприятий среднего и малого бизнеса, в которых работали порядка 12 млн человек. В индивидуальной предпринимательской деятельности заняты еще 5,8 млн человек. По данным Росстата, доля малого и среднего бизнеса в российской экономике составляла 21,9%.

Входящая в состав национального проекта программа льготного кредитования субъектов МСП предусматривает следующие основные параметры: льготная ставка не более 8,5% годовых для заемщика, расширение перечня приоритетных отраслей, расширение перечня уполномоченных банков, включая некрупные региональные банки, которые имеют опыт кредитования МСП. Уже в 2019 году в рамках программы планируется предоставить льготных кредитов МСП в размере 1 трлн руб., а по итогам реализации национального проекта консолидированный объем финансовой поддержки субъектов МСП составит 10 трлн руб.

Изначально кредит в рамках программы можно было взять на инвестиционные цели до 1 млрд руб. на срок до десяти лет и на оборотные цели до 100 млн руб. на срок до трех лет. Однако, учитывая потребности компаний в небольших суммах льготных кредитов, Минэкономики приняло решение расширить их линейку. «Размер минимального кредита снижен с 3 млн руб. до 500 тыс. руб. для субъектов малого и среднего предпринимательства и микропредприятий. В то же время со 100 млн руб. до 500 млн руб. повышен максимальный размер кредита на пополнение оборотных средств»,— приводит слова министра экономического развития Максима Орешкина пресс-служба Минэкономики. Как отметили в министерстве, в случае если заемщик получает кредит на инвестиционные цели в сфере туризма, то его максимальный размер может составлять до 2 млрд руб. Кроме того, по инициативе Минэкономики предусматривается повышение максимальной ставки субсидирования для банков до 3,5% в зависимости от объемов кредитования. Это позволит увеличить выдачи льготных кредитов субъектам МСП на реализацию приоритетных проектов в сфере туризма и повышения производительности труда.

Также в период с 15 по 28 мая Минэкономики будет проводить дополнительный отбор кредитных организаций для увеличения числа уполномоченных банков. В конце февраля Минэкономики РФ утвердило перечень из 70 банков для участия в программе льготного кредитования МСП. «Также предусмотрены особые условия для аккредитованных банков, кредитующих инвестиционные проекты предприятий—участников программы по повышению производительности труда. Правила дополнены положениями о субсидировании по повышенной ставке в размере 3,5% по таким кредитным договорам»,— отметили в министерстве. Кроме того, по ставке 3,5% будут субсидироваться кредитные договоры на инвестиционные цели, заключаемые с предприятиями, которые участвуют в проектах по повышению производительности труда. Также, как ранее сообщал ТАСС, Минэкономики приготовило послабление для заемщиков в части обязательных условий получения льготных кредитов. Теперь на них смогут претендовать и те, чья задолженность по налогам не превышает 50 тыс. руб.

Еще одна новация Минэкономики — предложение ввести новый механизм господдержки кредитования малого и среднего бизнеса под залог прав на интеллектуальную собственность.

Субсидии будут предоставляться субъектам малого и среднего бизнеса, заключившим кредитный договор с банком, если в отношении таких кредитов Корпорацией МСП предоставлена независимая гарантия. «При этом в качестве обеспечения со стороны заемщика должны выступать исключительные права на интеллектуальную собственность в совокупном объеме не менее 50% от общей стоимости залоговой массы. В рамках правил возмещаются расходы малых и средних компаний на уплату вознаграждения за предоставление независимой гарантии АО "Корпорация МСП" и части процентов за пользование кредитом под залог (созалог) прав на интеллектуальную собственность»,— пояснили в пресс-службе министерства. По данным Минэкономики, в 2019 году на указанные цели планируется распределить 40 млн руб., а в период до 2024 года — до 640 млн руб. Правила вступили в силу с 15 мая текущего года. «Господдержка позволит расширить возможности финансирования высокотехнологичных компаний, обладающих исключительными правами на изобретения. Применение данного механизма позволит поддержать технологические малые и средние предприятия, продукция которых обладает мировой новизной и перспективами мировой конкурентоспособности. Таким образом, компании получат дополнительный стимул к росту, выходу на зарубежные рынки, реализации высокотехнологичных проектов, повышению производительности труда»,— считает министр экономического развития России Максим Орешкин, слова которого приводит пресс-служба.

«Все предложения Минэкономики будут иметь положительный эффект, однако на это потребуется время. Сейчас в России постепенно выстраивается, возможно, наиболее обширная система мер поддержки малого и среднего предпринимательства»,— говорит Анна Нестерова, член генерального совета «Деловой России». В то же время, по ее словам, сами предприниматели мало осведомлены о новых возможностях и зачастую не знают о способах решения многих своих проблем. «Также необходимо отслеживать, кому именно будут доступны новые меры поддержки — не станут ли их основными получателями квазималые предприятия, то есть входящие в какой-то более крупный холдинг»,— отмечает она.

Ольга Иванова