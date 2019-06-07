Порожние повышения

15 июня правительство собирается рассмотреть очередное повышение тарифов на порожний пробег грузовых вагонов — такое поручение премьер Дмитрий Медведев 25 апреля дал Минтрансу, ФАС России, Минэкономики и Минпромторгу, которые должны сделать это совместно с ОАО РЖД и Союзом операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ).

Один из пунктов протокола совещания по вопросам ценообразования в строительном комплексе при реализации нацпроектов говорит о необходимости «снижения стоимости предоставления полувагонов (в том числе путем минимизации порожнего пробега), включая рассмотрение возможности повышения тарифов на порожний пробег полувагонов на дальние расстояния». Кроме того, в поручении рекомендуется рассмотреть возможность установления дифференцированных тарифов «за нахождение порожних вагонов на железнодорожных путях общего пользования, стимулирование получения услуг посредством электронной торговой площадки "Грузовые перевозки" и иные мероприятия».

В СОЖТ полагают, что, как и предыдущее повышение тарифов на порожний пробег полувагонов, предлагаемая мера не приведет к желаемому эффекту. Плата за порожний пробег полувагонов увеличилась на 6% с января 2019 года, но коэффициент порожнего пробега в первом квартале увеличился на 0,7%. Такой темп прироста пробега вагонов в порожнем состоянии даже выше, чем в 2018-м в целом: в прошлом году в среднем прирост составил 0,5%.

СОЖТ считает, что при принятии решения о дифференцированной шкале тарифов на порожний пробег с привязкой к расстоянию необходимо учитывать, что есть дороги, где погрузка превышает выгрузку (например, Западно-Сибирская и Красноярская), и, наоборот, дороги, на которых происходит в основном выгрузка (Октябрьская, Северо-Кавказская, Дальневосточная). «Такая организация потоков порожних вагонов на данных направлениях может привести к повышению стоимости перевозки, но не повлияет на эффективность использования парка на сети»,— считают в ассоциации операторов.

Собеседники “Ъ” в СОЖТ отмечают, что наряду с относительным снижением коэффициента порожнего пробега в апреле растет другой показатель эффективности перевозок — общий оборот вагона (включает груженый и порожний пробег), который значительно повышает стоимость перевозок для конечного потребителя за счет увеличения срока аренды вагона. Причем это происходит прежде всего из-за увеличения времени нахождения вагонов на технологических станциях ОАО РЖД. В первом квартале общий оборот вагона вырос на 2,7% к прошлогоднему показателю, до 15,56 суток, в марте — на 3,5%, в апреле — на 5,4%.

Тенденция нынешнего апреля — активизация перевозок как раз нерудных стройматериалов (щебень, песок и пр.), которые перевозятся, как правило, на небольшие расстояния, а отнюдь не следствие январского повышения платы за порожний пробег и оптимизации перевозок порожних вагонов, отмечают собеседники “Ъ” в СОЖТ. Они подчеркивают, что вместе с грузоотправителями сделали все возможное для сокращения оборота вагона: простои подвижного состава под грузовыми операциями в первом квартале сократились на 6%, тогда как с ростом общего пробега вагонов, растет и суммарная стоимость их аренды для грузоотправителя.

Станислав Пронин