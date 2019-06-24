Дата 90 лет назад «Огонек» писал о том, что советские предприятия закупают за рубежом товары очень низкого качества

«Совершенно невероятными кажутся позорные истории некоторых импортных закупок. Что тут имеет место: головотяпство? Злой умысел? Паталогические особенности непосредственных виновников?» — так ставил вопрос журнал. И приводил примеры.

«Организация Эмба-нефть закупила в Нью-Йорке состав "conset" для ускорения схватывания цемента в количестве 8951 кг на 2800 долларов + 3300 рублей пошлины. Стоимость состава равна одному золотому рублю за килограмм. Химический анализ состава "conset" показал, что он содержит 20% хлористого кальция и 80% воды. Экспертиза свидетельствует, что "conset" не представляет собой ценности и является побочной продукцией ряда производств. Эмба-нефть обменяла 8900 золотых рублей на 7000 кг воды и 2000 кг хлористого кальция.

Из Польши в адрес Центросоюза в январе текущего года прибыло 18 вагонов байки и одеял на общую сумму в 102 927,7 долларов». Испытание ткани выявило, что это «хлопчатобумажный очес самого низкого качества. Нитки не выдерживают никакого напряжения. В практике таможенного осмотра почти не встречался такой низкосортный товар». В ответ на претензии, что рубашки из этой ткани будут расползаться на рабочих, Центросоюз ответил «покупайте только на юбки».

Но самым наглым случаем из импортной практики «Огонек» посчитал покупку передвижного цирка Центральным управлением госцирками. Он был куплен в Германии за 49 500 золотых марок. Передвижным цирком оказались «просто обтесанные столбы, жерди и на скорую руку сколоченные неструганые доски. Семь вагонов деревянного хлама».

«И не знаешь, не веришь, неужели серьезно имеют место подобные факты,— поражался "Огонек".— На ветер бросаются огромные деньги, наглость и неосознанность доходят до вопиющего цинизма».