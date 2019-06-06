Энергетика присматривается к новым технологиям

По мнению аналитиков, развитие технологии блокчейна способно кардинальным образом изменить энергетическую систему.

Впервые технология блокчейна была использована в финансовом секторе, где она послужила основой для создания криптовалюты биткоин, напоминают в PwC. А в последнее время появляется все больше приложений, расширяющих ключевую функцию этой технологии — хранение данных о транзакциях — за счет интеграции механизмов, позволяющих децентрализованно проводить реальные сделки. Такие механизмы получили название «умных контрактов», и работают они на основе правил, установленных в индивидуальном порядке (например, конкретных требований в отношении количества, качества, цены) и позволяющих в автоматическом режиме подбирать потенциальных потребителей для поставщиков и наоборот на основе распределенных реестров. «В секторе финансовых услуг технология блокчейна достигла определенного уровня зрелости, но в энергетике и других отраслях это направление пока находится на этапе формирования концепций»,— говорится в исследовании PwC.

В апреле 2018 года компания EY провела исследование практики применения решений на базе технологии блокчейна. В опросе приняли участие руководители высшего и среднего уровня, работающие в энергетической отрасли в регионе EMEIA (Европа, Ближний Восток, Индия и Африка). Полученные результаты показали, что сегодня проекты в основном носят исследовательский и экспериментальный характер. По словам партнера компании EY, руководителя направления по оказанию консультационных услуг компаниям нефтегазового сектора в странах Центральной, Восточной, Юго-Восточной Европы и Центральной Азии Артема Козловского, 49% респондентов считают технологию незрелой, тогда как 39% планируют реализовать на ее базе крупные проекты в течение ближайших двух лет. Кроме технологических ограничений, 50% опрошенных отметили несовершенство нормативно-правовой базы, а 69% указали на необходимость создания партнерств и консорциумов для снижения финансовой нагрузки на отдельных участников.

«Мы отметили различия в понимании респондентами выгоды от решений на базе технологии блокчейна в зависимости от целей самих организаций и от степени их консервативности. 66% всех проектов на базе технологии блокчейна находится на стадии запуска пилотных версий. Пятая часть проектов уже вышла на этап промышленной эксплуатации, 14% запущено и работает в коммерческом режиме»,— рассказывает господин Козловский.

«Энергетика весьма консервативная отрасль, отличающаяся высокой степенью централизованности. Большая мощность энергоблоков в традиционной генерации распространяется и на электростанции на возобновляемых источниках энергии. Отрасль оказывает сопротивление процессу децентрализации, который, тем не менее, идет полным ходом, децентрализованная малая энергетика постепенно накрывает небольшие территории. И распределенные цифровые технологии — управленческие и фискальные, безусловно, будут приходить вместе с развитием распределенной энергетики. Сегодня эта технология характерна скорее для изолированных небольших систем — микрогридов»,— говорит председатель совета директоров и совладельца АО «РОТЕК» Михаил Лифшиц.

Международные эксперименты

Руководитель департамента развития отраслевой экспертизы группы компаний Softline Светлана Савельева со ссылкой на доклад Международного агентства по возобновляемой энергии (IRENA) отмечает, что 189 компаний на мировом энергорынке уже работают с блокчейн-технологиями, а 71 проект предусматривает их применение в ближайшем будущем. По состоянию на сентябрь 2018 года в технологии блокчейна в электроэнергетике инвестировано $466 млн. По словам CEO USDX Wallet Андрея Пешкова, энергетические компании во всем мире уже давно заинтересовались технологией. Такие гиганты, как BP и Shell, профинансировали создание блокчейн-платформы Vakt для прозрачной продажи топлива и сокращения большого количества бумажной документации. Блокчейн также может решить проблему энергоэффективности. «Европейские компании TenneT и Sonnen доказали это, создав децентрализованные домашние аккумуляторы, которые подключены к сети через блокчейн и интегрированы в систему энергоснабжения. Эти аккумуляторы созданы для того, чтобы стабилизировать электросеть»,— говорит Андрей Пешков.

Как отмечают в PwC, в электроэнергетике испытания технологии проводятся в рамках очень небольшого количества пилотных проектов, часть из которых финансируется крупными электроэнергетическими компаниями. В исследовании компании приводятся примеры зарубежного опыта. Так, с апреля 2016 года в американском Бруклине в рамках пилотного проекта исследуется вопрос о том, как интегрировать здания, оборудованные системами, работающими от распределенных источников генерирования электрической энергии, в данном случае от солнечных батарей, в децентрализованную электросеть. Планируется, что в будущем проектом будет управлять кооперативная общественная организация, причем акционерами компании станут местные жители. Все активы по производству электроэнергии из возобновляемых источников энергии будут находиться в собственности местного сообщества, члены которого будут коллективно решать, на какие цели направить полученную выручку. В июне 2016 года в Нидерландах компания Vattenfall объявила о запуске стартапа Рowerpeers. Клиенты компании могут предлагать произведенную ими собственную электроэнергию другим участникам и осуществлять обмен электроэнергией. Немецкий стартап Slock.it, использующий технологию «эфириум», и компания RWE запустили два проекта, в рамках которых они работают над упрощением системы подзарядки электромобилей.

Компания Sun Exchange предлагает инвесторам возможность финансировать небольшие проекты в солнечной энергетике и получать ежемесячный доход, размер которого пропорционален их инвестициям.

С заделом на будущее

По словам Светланы Савельевой, «дорожная карта» направления «Энерджинет» Национальной технологической инициативы (НТИ), утвержденная в 2016 году Президентским советом по модернизации и инновационному развитию экономики, предполагает создание прототипа платформы самоорганизующихся инфраструктур и сервисов на базе технологий системного моделирования, искусственного интеллекта, распределенных реестров и смарт-контрактов.

«В период с 2018 по 2020 год будет проводиться апробация цифровых решений в рамках пилотных проектов направления "Энерджинет". Один из таких "пилотов" состоит в реализации эксперимента по применению технологии блокчейна, в рамках которого будет осуществляться сбор и обработка данных по энергопотреблению на розничных рынках электроэнергии. По результатам эксперимента, который планируют провести на территории не менее трех регионов, будут выработаны условия использования, мониторинга и расчетов, а также разработаны механизмы привлечения инвесторов к использованию технологии распределенных реестров»,— рассказывает она.

«Когда цифровые распределенные технологии придут в большую энергетику, то неизвестно, как они будут называться — блокчейн или совершенно другими терминами, которые еще даже не придуманы, так как путь этот будет тернистым»,— заключает Михаил Лифшиц.

По мнению Андрея Пешкова, российская энергетика вполне готова к внедрению таких технологий, однако есть сдерживающие факторы. Во-первых, это дороговизна исследований и внедрения. Во-вторых, отсутствие достаточно успешных прецедентов: технология нова, и никто на деле пока еще не доказал ее экономическую выгоду в энергетическом секторе. «Однако потенциал огромен: с помощью блокчейна можно повышать энергоэффективность, децентрализованно отслеживать транзакции. Можно даже создать внебиржевой децентрализованный рынок для торговли топливом. Но также ввиду отсутствия должного регулирования в России это пока будущее»,— считает господин Пешков.

По словам Артема Козловского, темпы развития практики применения блокчейна и количество пилотных проектов показывают, что компании заметили данную технологию. В частности, она может использоваться для управления цепочками поставок, для независимого контроля качества и трейдинга, а также в целях повышения эффективности взаимных расчетов. «Многие считают, что в ближайшие несколько лет блокчейн в комбинации с машинным обучением и технологиями RPA имеет все шансы стать ключевой темой применительно к нефтегазовому и энергетическому трейдингу»,— добавляет эксперт.

Почти все опрошенные EY отметили, что блокчейн существенно повлияет на их бизнес-модель в ближайшие три года, а 42% ожидают изменений в своей бизнес-модели уже в течение года.

Среди анкетируемых EY руководителей компаний 17% опрошенных ответили, что не располагают достаточным объемом средств для реализации подобных проектов, тогда как 52% заявили, что могут лишь частично финансировать проекты на базе технологии блокчейна. По мнению аналитиков, данный факт стимулирует компании к созданию партнерств и консорциумов. С учетом того, что такой подход позволяет участникам получать ожидаемые выгоды, указанный формат будет превалировать в течение ближайших двух-трех лет, уверены эксперты.

Агата Маринина