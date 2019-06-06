«Nord Stream Race 2019: больше, чем просто соревнования»

C 22 июня по 5 июля 2019 года пройдет крупнейшая Балтийская офшорная регата Nord Stream Race 2019, организованная Яхт-клубом Санкт-Петербурга при поддержке компаний ПАО «Газпром» и Nord Stream AG. Однако важность регаты сегодня не ограничивается только спортивной составляющей, подчеркивает управляющий директор Nord Stream AG Алексей Зайцев. В чем она состоит, он рассказал в беседе с корреспондентом BG Татьяной Каменевой

BUSINESS GUIDE: Что отличает Nord Stream Race от других парусных регат?

АЛЕКСЕЙ ЗАЙЦЕВ: Дистанция регаты составляет 1000 морских миль и проходит вдоль газопровода «Северный поток». Таким образом, Nord Stream Race — это самая протяженная офшорная регата в Балтийском море и одна из самых протяженных в Европе. Регата разделена на четыре этапа: из северогерманского города Киль в Копенгаген, из Копенгагена в Стокгольм, оттуда в Хельсинки, а затем — в Санкт-Петербург. Девиз регаты — «Спорт объединяет Балтику».

Однако Nord Stream Race — это гораздо больше, чем просто соревнования. Регата объединяет спорт, культуру и бизнес пяти стран: Германии, Дании, Швеции, Финляндии и России. Мероприятия, проходящие во время регаты, уже стали местом встречи предпринимателей, политиков и общественных деятелей. В этом году в стартовых мероприятиях регаты в Германии примет участие бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шредер.

BG: С чего начиналась история соревнований?

А. З.: Как и одноименная газотранспортная магистраль, регата успешно служит делу сближения России и Европы. Впервые Nord Stream Race прошла в 2012 году и была приурочена к запуску газопровода «Северный поток». Тогда это была регата из Санкт-Петербурга в Германию, без промежуточных остановок — настоящее испытание для спортсменов! С начала существования регаты приглашение Яхт-клуба Санкт-Петербурга к участию в гонке приняли 13 стран, включая Китай, Турцию и Великобританию. С 2017 года регата проходит в ином формате: изменились принципы отбора участников, флот, маршрут и программа.

BG: Как же теперь отбираются участники Nord Stream Race?

А. З.: Изначально в регате могли принять участие только представители приглашенных стран. После 2017 года в число участников гонки могут войти только победители национальных парусных лиг пяти стран: Германии, Дании, Швеции, Финляндии и России. Именно через воды и исключительные экономические зоны этих стран проходит трасса газопровода Nord Stream. Такой принцип отбора, во-первых, позволил повысить спортивный уровень участников и самой регаты, а во-вторых — привлечь к ней больше внимания. В этих странах очень развитое клубное яхтенное движение. Каждый год на национальных парусных лигах клубные команды борются за звание лучшего, и за этим следят тысячи любителей паруса. Затем чемпионы, которых уже знают в каждой из стран, получают выход на международный уровень — на регату Nord Stream Race, где уже соревнуются за титул лучшего клуба Балтики. За командами действительно следят, за них болеют, в этом и проявляется главная идея соревнований — объединить страны Балтики спортивным духом!

BG: Какие другие важные изменения произошли в организации, возможно, регламенте регаты?

А. З.: Мы сменили класс яхт на более скоростной — перешли с круизных лодок ClubSwan 60 на спортивные ClubSwan 50. В последние годы, как я уже говорил, регата проходит по одному маршруту: Киль — Копенгаген — Стокгольм — Хельсинки — Санкт-Петербург. Мы увеличили количество этапов и городов — это добавило соревнованиям привлекательности в глазах болельщиков. В городах, куда заходят лодки, они могут пообщаться со спортсменами, подняться на борт и понаблюдать за соревнованиями во время коротких прибрежных гонок.

BG: Чем руководствовался оргкомитет при выборе маршрута?

А. З.: Каждый из городов на маршруте — один из морских центров Европы, где проходит множество парусных событий, и Nord Stream Race тоже становится их частью. Уже второй год подряд мы стартуем во время «Кильской недели» — одного из крупнейших в мире парусных фестивалей. В Швеции запланирован совместный старт с исторической, известной во всем мире гонкой вокруг острова Гогланд — AF Offshore Race. И, наконец, в Петербурге лодки финишируют во время Sailing Champions League — парусной Лиги чемпионов Европы.

BG: А как проходят соревнования?

А. З.: В каждом из городов маршрута, в самом центре, проходят короткие прибрежные гонки, за которыми могут наблюдать все желающие. После гонок в определенные часы лодки доступны для посещения — все могут подняться на борт и пообщаться со спортсменами. Переходы между городами — это офшорные этапы гонки. Это, пожалуй, самое сложное. Здесь требуется серьезная физическая подготовка, выносливость. Иногда переход длится почти двое суток, и не в самых простых погодных условиях. Все это время нужно вести лодку и команду вперед, учитывая любые изменения ветра. По итогам Nord Stream Race команды получают три трофея: за короткие гонки на городском побережье, за переходы в открытом море и общий приз.

BG: Какие новшества принесет нынешний сезон?

А. З.: Мы стараемся добавить что-то новое каждый год, причем не только в сами соревнования, но и в культурную программу. Например, художники-маринисты из разных стран во время Nord Stream Race 2019 напишут картины, которые в дальнейшем будут проданы на аукционе. Вырученные средства войдут в призовой фонд благотворительной регаты, которую Яхт-клуб Санкт-Петербурга проведет во время чемпионата мира по виндсерфингу в августе нынешнего года.

Молодые участники Nord Stream Race в этом сезоне получат гранты. Они рассчитаны на студентов, которым еще не исполнилось 25 лет. Эти средства позволят покрыть расходы на проживание во время регаты. С каждым годом регата становится все более привлекательной для молодежи, и мы хотим поддержать этот тренд.

BG: Какие команды участвуют в гонке в это году?

А. З.: Германию в проекте представит один из крупнейших парусных клубов страны Norddeutscher Regatta Verein. Цвета флага Дании будет защищать королевский яхт-клуб Kongelig Dansk Yachtklub, который является старейшим в стране. От Швеции на регате будет выступать самый старый яхт-клуб в континентальной Европе — Kungliga Svenska Segelsallskapet, основанный в 1830 году. Финляндию будет представлять клуб с Аландских островов Alandska Segelsallskapet. Россия будет представлена командой «Левиафан», куда входят московские и петербургские яхтсмены. Желаю всем участникам проявления командного духа и семь футов под килем, а российской команде — показать достойные результаты и завоевать сразу несколько трофеев, как это сделала екатеринбургская команда «Повелители паруса — Азия» в прошлом году. Тогда россияне победили как в зачете нескольких офшорных этапов, так и в общем зачете регаты.

BG: Возможны ли какие-то перемены, нововведения в дальнейшем или регата уже приобрела законченный вид?

А. З.: С каждым годом мы будем расширять идею объединения Балтики, не только через спорт. Мы хотим, чтобы и культурная, и спортивная программы Nord Stream Race стали привлекательны для десятков тысяч жителей Европы, поэтому планируем проводить больше разноплановых мероприятий во время регаты. Мы получаем заявки от других стран с желанием принять участие в Nord Stream Race и надеемся, что в дальнейшем список стран, чьи команды поборются за трофеи регаты, станет больше. Со своей стороны партнеры и организаторы гонки ищут возможность привлечь для этого дополнительный флот, так как лодки предоставляются всем командам-участницам.