Американские горки «серого пояса»

В 2019 году в «сером поясе» Петербурга построят на четверть меньше жилья, чем в 2018 году.

Согласно исследованию международной консалтинговой компании Colliers International, до конца 2019 года на промышленных территориях Петербурга будет построено около 900 тыс. кв. м жилья. Это на четверть меньше, чем в 2018 году, когда было введено 1,2 млн кв. м. По оценке экспертов, снижение темпов ввода жилья в бывших промзонах — общерыночный тренд 2019 года, который объясняется высокой базой прошлого года. В 2020 году объем строительства вновь выйдет на траекторию роста и в 2021 году составит 1,03 млн кв. м.

На начало апреля 2019 года в Северной столице насчитывалось 11 крупных промышленных площадок (более 10 га каждая) общей площадью свыше 383 га, где ведется строительство жилья. С вводом запланированных на 2019 год объектов объем застройки «серого пояса» в Петербурге достигнет 6,8 млн кв. м.

Абсолютным лидером в освоении промзон выступает Невский район: по данным на апрель 2019 года, здесь возводится 1,2 млн кв. м жилья. В нем также находится ЖК «Цивилизация», один из самых крупных в городе проектов редевелопмента, общая площадь квартир в котором составляет более 800 тыс. кв. м. Второе и третье место занимают Выборгский и Московский районы, где объем строящегося на данный момент в промзонах жилья оценивается в 585 и 507 тыс. кв. м соответственно. Крупнейшие площадки редевелопмента в этих районах — мясокомбинат «Самсон», а также территории заводов «Светлана» и «Новый Лесснер».

Освоение «серого пояса» началось в Петербурге еще в середине прошлого десятилетия. В активную фазу процесс перешел в 2014-м и достиг пика в 2016-м, когда в результате масштабной застройки промышленных зон в Петербурге было введено 1,4 млн кв. м жилья. В это время в городе были сданы первые корпуса кварталов «О’Юность» от Seven Suns Development и «Зима-Лето» от Setl City.

По словам Елизаветы Конвей, директора департамента жилой недвижимости Colliers International, прогнозируемое на этот год снижение темпов ввода жилья в «сером поясе» Петербурга не показательно, так как является следствием высокой базы 2018 года. «В полной мере оценить перспективы сегмента, реакцию рынка на ввод законодательных поправок в 214-ФЗ можно будет к концу 2019 года»,— отмечает Елизавета Конвей. «Сегодня любой проект редевелопмента — это долгосрочная инвестиция, позволить себе которую из-за обилия слепых зон в области изменения функционального назначения участка может далеко не каждый застройщик. Улучшить ситуацию могут объединенные усилия девелоперов, направленные на проработку в комитете по градостроительству нового вектора развития города, усовершенствование юридических механизмов»,— добавляет она.

Кирилл Коссов