Segezha сокращает разрыв

Группа Segezha в этом году начала проект по модернизации флагмана целлюлозно-бумажной промышленности Северо-Западного федерального округа — Сегежского ЦБК. Инвестиции компании в обновление производства составят 55 млрд рублей.

Действующий в составе лесопромышленной группы Segezha (АФК «Система») градообразующий комбинат, расположенный в одноименном моногороде в 300 км от Петрозаводска, отмечает в этом году свое 80-летие. Целлюлоза традиционно необходима для производства множества продуктов повседневного пользования. Потенциал этого рынка огромен. Население планеты продолжает увеличиваться. Растут такие сферы экономики, как e-commerce, фастфуд, санитарно-гигиеническая продукция, все более востребованная в мире (в связи с ростом ограничений на оборот пластиковых пакетов) биоразлагаемая бумажная упаковка на основе целлюлозы.

Сегодня на мировом рынке спрос на хвойную сульфатную беленую целлюлозу и крафт-бумагу для потребительской и индустриальной упаковки устойчиво повышается — в среднем на 2%, или на 1–1,3 млн тонн, в год. В России (а также в Канаде, Финляндии и Швеции) лесные ресурсы позволяют производить хвойную целлюлозу в больших объемах.

Себестоимость сырья представляет собой основное конкурентное преимущество нашей страны: для отечественных лесопромышленников продукция ЦБП (целлюлозно-бумажной промышленности) высокомаржинальна и с хорошей премией в цене. Однако, располагая самой большой площадью лесов в мире и занимая второе место по запасам древесины, Россия на сегодня только 13-я по объему выпуска продукции ЦБП — определяющего сегмента в развитии лесного сектора экономики любой страны. Это объясняется, в частности, разрывом между увеличивающимся спросом и объемами производственных мощностей, которые практически не росли в течение 40 лет. В настоящее время Segezha Group — одна из немногих российских лесопромышленных компаний, которые пытаются нивелировать этот дисбаланс. Инвестиционный проект «Segezha Запад», старт которого намечен на этот год, продолжает стратегию развития компании, реализуемую в последние годы.

Так, в 2015 году в рамках системного обновления производства на Сегежском ЦБК была модернизирована варочная установка № 4, что позволило поднять производительность по варке целлюлозы на 30%, до 1150 тонн в сутки. В 2017 году на комбинате построили ультрасовременную бумагоделательную машину (БДМ № 11), благодаря которой значительно вырос выпуск небеленой крафт-бумаги. Стоит отметить, что это был единственный в России проект с установкой новой инновационной БДМ за последние 25 лет. В прошлом году на Сегежском ЦБК был введен в эксплуатацию современный многотопливный котел производительностью 120 тонн пара в час: его работа позволила начать использование в качестве топлива древесных отходов и осадка сточных вод. Котельная установка на биомассе на 30% сократила потребление на комбинате ископаемых источников топлива и выбросы вредных веществ в атмосферу.

Очередной проект модернизации, «Segezha Запад», нацелен на увеличение производства до 850 тыс. тонн продукции в год. Портфель компании будет диверсифицирован, в том числе за счет освоения производства белой мешочной бумаги, беленой лиственной и беленой хвойной целлюлозы. Совместными усилиями правительства Республики Карелия и руководства компании разработаны две «дорожные карты». Документ регионального уровня предполагает меры поддержки в налоговой и лесоустроительной сферах. Вторая «дорожная карта», имеющая выраженный стратегический характер, содержит предложения по совместной работе с Министерством промышленности и торговли РФ и в целом федеральным правительством.

«Проект масштабный. Это не просто реконструкция предприятия. По сути, мы создаем другой комбинат, лесопромышленный комплекс нового поколения, где будем использовать новейшие доступные технологии»,— отмечает президент, председатель правления Segezha Group Михаил Шамолин.

Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков, со своей стороны, подчеркивает стратегическое значение этого инвестиционного проекта для региона. «Мы действуем как партнеры, и у нас есть четкое понимание, что проект модернизации будет реализован, что позволит комбинату выйти на себестоимость продукции существенно ниже, чем у зарубежных лидеров отрасли»,— говорит он.

Господин Шамолин замечает, что группа Segezha выполняет все требования лесного законодательства, однако намерена идти дальше — к финской модели интенсивного лесопользования, наиболее продвинутой и результативной. «Мы хотим не только перерабатывать сырье, создавать рабочие места и выпускать востребованный продукт, но и де-факто повышать качество лесных насаждений в республике»,— указывает он.

Внедрение финской модели интенсивного лесопользования, при которой лесозаготовители многократно заходят на участки для рубок ухода, промежуточных рубок, лесовосстановления и иных лесохозяйственных мероприятий, невозможно без сети круглогодичных дорог с твердым покрытием, рассчитанных на длительную эксплуатацию. В этом направлении Segezha Group делает ставку на сотрудничество с правительством региона. В лесной отрасли интенсивное лесопользование означает уход от экстенсивного подхода, то есть вовлечения все новых и новых лесных участков в рубку, в данном случае интенсивность — в тщательном использовании уже взятых в лесозаготовительный оборот площадей.

Руководство Segezha Group также заявляет о планах системного решения экологических проблем. Так, проект «Segezha Запад» предусматривает установку устройств аспирации на всех переделах производства, и прежде всего на содорегенерационных котлах — источнике характерного неприятного запаха от сжигания черного щелока. «Современная система аспирации будет собирать все газы и направлять их на дожигание. О том, что здесь находится целлюлозно-бумажный комбинат, можно будет догадаться только по трубам и корпусам»,— говорит господин Шамолин.

Как собственник градообразующего предприятия, Segezha Group участвует в социально-экономическом развитии города Сегежа. К примеру, если до начала проекта «Segezha Запад» более 2 тыс. жителей города были заняты непосредственно на комбинате, а еще около 1 тыс. рабочих мест обеспечивалось за счет вспомогательных служб, то на время реализации проекта привлекается дополнительно более 1,5 тыс. человек.

К концу 2020 года в рамках туристско-рекреационного кластера «Карельское Беломорье» компанией будет возведен отель для приема гостей Республики Карелия (по инвестиционному проекту «Осударева дорога»). В нынешнем году намечено создать в Сегеже организацию по развитию малого и среднего бизнеса, государственно-частного партнерства в сфере медицины, социальной инфраструктуры, объектов спорта и гостиничного туризма.

Параллельно с проектом «Segezha Запад» лесопромышленная «дочка» АФК «Система» приступила к реализации другого проекта по развитию производства — «Segezha Восток». Итогом проекта должен стать биотехнологический комплекс по выпуску беленой сульфатной целлюлозы в Енисейском районе Красноярского края, который будет построен в рамках краевой инвестиционной программы «Енисейская Сибирь». Это высокотехнологичное производство мощностью до 1 млн тонн экспортной продукции в год. «Уверен, что наши ЦБК будут эффективнее всех альтернативных мировых поставщиков целлюлозы по затратам»,— говорит Михаил Шамолин.

Татьяна Каменева