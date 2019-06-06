Микрокредиты стали популярнее в мае

Спрос на займы до зарплаты после майских праздников увеличился на 20%. При этом эксперты отмечают, что к такому результату «дополнительный отпуск» россиян приводит ежегодно, однако средняя сумма микрокредитов в этом году выросла.

Такие данные приводит микрофинансовая организация Smart Credit. В середине мая компания зафиксировала рост выданных займов на 20% по сравнению с мартом и апрелем. Основное количество запросов в МФО пришлось на последний день праздников и два первых рабочих дня.

Аналитики Smart Credit подчеркивают, что майский рост коротких займов на 15–20% наблюдается ежегодно. Однако в этом году средняя сумма микрокредита несколько увеличилась: если в мае 2018 года она составляла 10,5 тыс. рублей, то в мае 2019 года — уже 11,8 тыс. рублей. Рекордная средняя сумма микрокредита — 13 тыс. рублей — была зафиксирована в этом году в Республике Мордовия. Меньше всего потратились за праздники жители Липецкой области: им до зарплаты потребовалось в среднем 5,4 тыс. рублей.

«Майские праздники — это общие каникулы россиян и настоящий бум трат,— говорит Фарида Валуева, генеральный директор компании Smart Credit.— Все устают от долгой зимы, так что 1 мая срабатывает своеобразная пружина и люди начинают в бешеном ритме "жить на всю катушку". Мы смотрим на это через призму микрокредитования и видим, что людям часто не хватает заранее отложенных денег, ведь на отдыхе так не хочется экономить. И мы традиционно наблюдаем перерасход личных средств и рост выданных займов».

О тратах на отдых говорят и цели микрокредитов, оформленных до майских праздников. Правда, они показывают, что несмотря на всеобщую любовь к путешествиям, основная часть заемщиков все же провела длинные выходные на даче. По данным компании на 30 апреля, на покупку товаров для сада и огорода было взято 60% займов; на отпуск — 22%; на ремонт — 12%; остальные 6% — другие личные нужды.

При этом, как отмечают в Smart Credit, в первом квартале 2019 года уровень просрочки у клиентов МФО вырос на 25%. Год назад данные компании свидетельствовали, что проблема действительно существует. Уровень просрочки среди различных категорий заемщиков варьировался от 19 до 23%. В первом квартале 2018 года у старшего поколения (от 55 лет) показатель просрочки составлял 19%. У категории «до 35 лет» — 23%;

В первом квартале 2019 года ситуация усугубилась. Так, в категории «от 55 лет» показатель составил 24%, что на 25% выше, чем за аналогичный период прошлого года. У молодежи — 25%, что на 9% выше, чем в 2018 году. Как и год назад, основными причинами, по которым возникает просрочка, стали задержка зарплаты, увольнение с работы, потеря дополнительного заработка и выход на больничный.

Госпожа Валуева говорит: «Большинство наших клиентов-должников задерживают выплаты на короткий период (от нескольких дней до одной недели). Чаще всего это связано именно с задержкой зарплаты на предприятии. Несмотря на существование проблемы с просрочкой, мы все равно отмечаем положительную динамику. Так, доля клиентов, которые задерживают платежи более чем на месяц, значительно меньше, а уровень просрочки здесь не превышает 11% по всем возрастным категориям наших клиентов».

Денис Кожин