Потребители снова полны пессимизма

После недолгого периода оптимизма и надежд потребительские настроения в 2019 году полны пессимизма. В целом российские потребители считают, что с начала кризиса в 2015 году их экономическое положение не улучшилось. И это главная причина, почему потребитель вновь чувствует себя в кризисе.

Такие данные содержатся в исследовании компании GfK. По данным этого исследования, худшие показатели настроений российского потребителя отмечались в 2015 году: на этот период пришелся пик экономического кризиса. Они заметно улучшились в период выхода из кризиса в 2017 году, но вновь ухудшились в 2019 году. По итогам замеров во втором квартале 2019 года Индекс потребительских настроений составил 96 пунктов из 200 возможных. Чуть выше показатели индекса в Москве, где он составил 99 пунктов, но и здесь ситуация видится потребителю как стагнирующая.

Александр Демидов, генеральный директор (СЕО) GfK Rus, комментирует результаты исследования: «Понятно, что в пик кризиса в 2015-м потребительские настроения были на самом низком уровне. В 2017 году у россиян появилась надежда на улучшение ситуации, но к 2019 году выяснилось, что на потребительском уровне она не реализовалась: доходы населения продолжали падать, покупательная способность — снижаться. Сегодня потребитель ощущает, что кризис еще продолжается и будет продолжаться длительное время».

Так, на вопрос о том, как изменилось материальное состояние за последние 12 месяцев, в 2015 году только 11% ответили, что оно улучшилось, 39% ответили, что ухудшилось. В 2017 году доля тех, чье «положение улучшилось», выросла до 16% и осталась на том же уровне в 2019 году. По итогам исследования в 2019 году 29% отметили, что «положение ухудшилось». Надежды на улучшение материального положения в будущем в 2015 году выразили 17% населения, в 2017 году — 26%, а в 2019 году их доля вновь снизилась до 23%.

Аналогичная картина и с оценкой экономических условий в стране в следующие 12 месяцев. Самые низкие показатели были в 2015 году, они улучшились в 2017-м и вновь просели в 2019-м. В 2019 году 33% опрошенных россиян сообщили, что считают экономические условия в стране плохими. Хорошими их считают 27% участников исследования. И даже среднесрочные перспективы национальной экономики на ближайшие пять лет видятся участниками исследования пессимистично. Почти каждый четвертый (24%) считает, что ситуация в национальной экономике может ухудшиться в ближайшие пять лет.

Интересно, что в 2015 году доля тех, кто сообщил «кризис коснулся меня лично», был ниже (43%), чем в 2017 и 2019 годах (55 и 53%). Вероятно, происходит накопление усталости потребителей, а также количества тех, кого кризис затронул, и этот процесс продолжается.

В 2015 году 29% россиян полагали, что кризис продлится долго — четыре года и более. Большая же часть населения считала, что кризис закончится раньше и все восстановится. Однако эти надежды не сбылись, и в 2019 году большая часть населения полагает, что последствия кризиса будут продолжаться еще длительное время.

Выросла и готовность россиян быстро реагировать на потенциальное ухудшение экономический условий. Так, в 2017 и 2019 годах даже больше россиян, чем 2015 году, сообщили, что в случае ухудшения материального положения были бы готовы отказаться от дорогостоящих покупок и сервисов — от покупки недвижимости, автомобиля, ювелирных украшений, посещения баров и ресторанов, путешествий. Россияне не готовы отказываться от оплаты коммунальных расходов, покупки лекарств, продуктов питания, от мобильной связи и образовательных услуг.

Измерение настроений российского потребителя проводится на основе данных Индекса потребительских настроений, который складывается из оценок потребителями состояния национальной экономики и ожиданий в отношении ее развития на ближайшие 12 месяцев, оценок собственного финансового состояния сейчас и ожиданий на ближайшие 12 месяцев, а также из оценок целесообразности крупных покупок в текущий момент.

Денис Кожин