Попытка обрести устойчивость

Девизом нынешнего ПМЭФ станет «Формируя повестку устойчивого развития». Для российской экономики потребность в устойчивости актуальна всегда: за последние двадцать лет сложно вспомнить хотя бы один год, когда бы представители бизнеса и инвестиционного сообщества уверенно смотрели в завтрашний день. Когда страну не сотрясало от кризисов, она героически преодолевала геополитические проблемы, когда было спокойно на этих фронтах, бизнесмены предпочитали отложить реализацию крупных проектов до подведения итогов выборов: президентских, парламентских, региональных… Впрочем, с выборным фактором, кажется, в последние годы разобрались — на него в принятии решений бизнес больше не оглядывается, долгожданная стабильность достигнута.

Для формирования устойчивого развития нужно создавать систему, которая была бы невосприимчива к внешним воздействиям — или, по крайней мере, имела бы большой запас прочности. Базой любой стабильной экономики является малый бизнес. И на словах государственные деятели это вроде бы понимают. Риторика российских властей относительно важности малого бизнеса последние десятилетия практически не меняется. О том, что бизнесу нужно предоставлять режим наибольшего благоприятствования, говорят и президент, и региональные чиновники. Программы помощи малым фирмам растут если не в геометрической, то уж точно в арифметической прогрессии. Однако доля малых и средних фирм в формировании ВВП остается низкой — в разы меньше, чем в развитых странах.

Даже если предположить, что чиновники и правда вняли призыву высших должностных лиц перестать кошмарить бизнес, правовая незащищенность небольших игроков перед гигантами рынка делает бесполезными все программы по стимулированию. Госзаказ малым компаниям все еще достается редко, огромные сектора, такие как энергетика, для малого бизнеса практически закрыты.

Ситуацию способна изменить цифровизация экономики: IT — это сфера, в которой доля индивидуальных предпринимателей высока. Однако, как и все новое, эта область все еще слабо отрегулирована. Попытки найти простые решения для сложных вопросов вполне способны убить индивидуальную инициативу и в этом сегменте.