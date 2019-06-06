Бриллиант «Тейлор-Бартон»

Необработанный алмаз был найден на шахте Premier Mine в ЮАР, недалеко от Претории. Он весил 241 карат (48,2 г) и был огранен знаменитым американским ювелиром Гарри Уинстоном. Мастер придал бриллианту форму груши. Вес в результате оказался 69,42 карата (13,884 г). В 1967 году бриллиант приобретен Анненберг Эймс — сестрой американского посла в Великобритании Уолтера Анненберга, миллиардера, занимавшегося издательским делом. Дама постоянно жаловалась, что страховка бриллианта обходится ей в $30 тыс., а выходить в свет с этим бриллиантом она может не чаще 20 раз в год. Эймс решила продать бриллиант с аукциона. Аукцион был назначен в Нью-Йорке на 23 октября 1969 года.

Драгоценностью заинтересовалась актриса Элизабет Тейлор. Она специально отправилась посмотреть на него в Швейцарию, где его показывали до продажи. Муж актрисы, актер Ричард Бартон, решил, что его максимальная ставка составит $1 млн. Аукцион стартовал с $200 тыс., желающих оказалось довольно много. Когда цена возросла до $500 тыс., участников аукциона осталось всего девять, на уровне $650 тыс.— двое. Когда цена выросла до $1 млн, представитель Бартона сдался. Среди проигравших оказались султан Брунея и Аристотель Онассис. Победил же Роберт Кенмор из Kenmor Corporation, материнской компании ювелирного дома Cartier, заплатив $1,05 млн.

На следующий день Бартон поручил своему адвокату купить у Cartier бриллиант за любую цену — хоть $2 млн. Бартону бриллиант достался за $1,1 млн и был подарен Элизабет Тейлор. Бриллиант Тейлор-Бартона был застрахован в Lloyd’ of London на $1 млн. Условия страховки были очень жесткими — Тейлор могла носить бриллиант только 30 дней в году, он должен был храниться в банковском сейфе, и при появлении с ним на публике актрису должна была сопровождать вооруженная охрана. После второго развода с Бартоном Тейлор в июне 1979 года продала бриллиант нью-йоркскому ювелиру Генри Ламберту за $5 млн.