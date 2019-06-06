Начало бриллиантов

История бриллиантов не такая долгая, как может показаться. Впервые они приобрели популярность в XVII веке, когда один из итальянских гранильщиков продал за высокую цену камень, который имел такую форму, что свет, попадавший внутрь, отражался от граней под углом 180 градусов и выходил обратно, создавая эффект замечательно яркого свечения. Первый крупный рынок бриллиантов возник во Франции, где, как говорят, первый приобретший популярность камень был огранен под личным руководством кардинала Мазарини. Хотя слово «популярность» здесь весьма условно: лишь самые богатые могли приобретать бриллианты, и фаворитки короля Людовика XV, прежде всего мадам Дюбарри, были главными потребителями, обеспечивая своими заказами расцвет гранильного дела в Париже.