Южные ночи, и не только Своевременные мысли Михаила Жванецкого

Летний сезон — он во всем неповторим: и живется как-то по-особому, и думается немного иначе, и в произведениях Михаила Жванецкого открываются новые смыслы.

Михаил Жванецкий

Я не писатель.

Я одаренный житель юга Одессы.

Это моя профессия.

Как жизнь перевернулась.

День летит. Ночь тянется.

Я пишу о возрасте с детства.

Мол, как время летит…

Я его никогда не удерживал. И раньше дни летели.

И теперь я с ними простился…

Как хотите. Хотите, летите!

Я понимаю, что вы не летите мимо…

Но пока без повреждений.

Хватают там, где им удобнее.

Не знают, бедные, что я сам подставляю, что хочу.

Ну, это заменили, это подкрутили, здесь дали пожать.

Когда всё это не считаешь главным, оно становится не главным.

Растаскивайте. Всё ваше — что моё.

Пишу, дышу, даю потискать.

Да! Да! Да! Вы меня поддерживаете.

Бывает поддержка сверху.

Смешно звучит «поддержка сверху».

Сверху поддержать могут только петлей.

У меня поддержка снизу.

Как в океане. Оступился и низ — вверху.

Оттуда тянется петля поддержки.

В Одессе я кайфую от жары и, главное, от солнечного света.

Каждым утром солнце в окна, но не моргать…

Моргнул и полдень, моргнул и полночь!

Потом, как с нелюбимой, ночь тянется, слова не клеятся.

Когда ночь тянется, ты понимаешь, почему день пролетает.

Чтоб подчеркнуть, что ты живешь ночами.

Михаил Жванецкий о времени, о нас и о себе Читать далее

Очнулась

Я помню этот праздник

в Москве, в Одессе…

Самый светлый праздник свободных людей.

Праздник победителей

Чужой и своей диктатуры.

Жаль. Не думали,

что своя так быстро очнётся.

Ну, мы же были у неё внутри.

***

Господа!

В наших руках экономика.

В наших руках прогресс.

Но мы в руках у этих баб

и не в состоянии…

***

У нас и социализм получился с нечеловеческим лицом,

и капитализм с каким-то диким задом.

Их танцы

Когда сидишь на дискотеке. Посреди танцев. Посреди музыки.

Сидишь, мурлычешь, не потому, что погладили, а потому, что

вспоминаешь.

И кажется...

Просто кажется, что еще много чего есть.

Что ты еще придумаешь.

Что ты уже придумал.

Что они еще ахнут.

И ты вдруг поймешь, что им нужно, и скажешь.

И они соберутся...

И ты себе нальешь и им скажешь.

Что ты понял, для чего они танцуют...

Они танцуют, чтобы жизнь не кончилась.

Они танцуют, чтобы вытрясти из себя то, чего полно в тебе.

Они танцуют, чтоб как можно больше отличаться от тебя и меньше

отличаться от моря и неба.

Двигаясь между ними, как дождь.

Они удерживают музыку, а музыка удерживает их.

Ты вдруг понял: они не хотят быть другими.

Они хотят только двигаться...

И только чувствовать друг друга.

И ничего другого не хотят.

И ты это скажешь им и нальешь себе.

И уйдешь...

Но ты это сказал себе и налил им.

И ушел, просто потому, что понял, как ты не похож.