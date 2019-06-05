10 июня, понедельник
Войти в профиль

Коротко

Новости

все новости

Подробно

Фото: Пресс-служба Сбербанка

Дни рождения

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 8

Сегодня исполняется 53 года первому заместителю председателя правления Сбербанка Льву Хасису

Его поздравляет заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов:

— Уважаемый Лев Аронович! Примите мои искренние поздравления с днем рождения! Вы уникальный профессионал, которому присущи многозадачность, ответственность лидера и полет мысли первооткрывателя. Желаю Вам еще больше побед и новых свершений. Я совершенно точно уверен: все они будут направлены на благо нашей страны. Здоровья Вам, удачи и счастья! Пусть в Вашем доме всегда царят любовь и взаимопонимание!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»


Комментарии

Печать

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя