Сегодня исполняется 53 года первому заместителю председателя правления Сбербанка Льву Хасису

Его поздравляет заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов:

— Уважаемый Лев Аронович! Примите мои искренние поздравления с днем рождения! Вы уникальный профессионал, которому присущи многозадачность, ответственность лидера и полет мысли первооткрывателя. Желаю Вам еще больше побед и новых свершений. Я совершенно точно уверен: все они будут направлены на благо нашей страны. Здоровья Вам, удачи и счастья! Пусть в Вашем доме всегда царят любовь и взаимопонимание!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»