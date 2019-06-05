Сегодня исполняется 53 года первому заместителю председателя правления Сбербанка Льву Хасису
Его поздравляет заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов:
— Уважаемый Лев Аронович! Примите мои искренние поздравления с днем рождения! Вы уникальный профессионал, которому присущи многозадачность, ответственность лидера и полет мысли первооткрывателя. Желаю Вам еще больше побед и новых свершений. Я совершенно точно уверен: все они будут направлены на благо нашей страны. Здоровья Вам, удачи и счастья! Пусть в Вашем доме всегда царят любовь и взаимопонимание!
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