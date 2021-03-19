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Адрес редакции:
г. Пермь, ул. Петропавловская, 59.
Адрес электронной почты: info@kommersant.perm.ru
Телефон: +7(342) 246-22-58
Телефон (объявления о банкротстве): +7(342) 246-22-54
Отдел рекламы: +7(342) 246-22- 56
Редакция: +7(342) 246-22- 59
ООО "Деловая журналистика"

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Дирекция



Людмила Крошечкина
dir@kommersant.perm.ru
Директор


Редакция


Вячеслав Суханов
Вячеслав Суханов
editor@kommersant.perm.ru
Главный редактор
 Константин Стерледев
Константин Стерледев
sterledev@kommersant.perm.ru
Зам. главного редактора
Максим Стругов
Максим Стругов
Palka2008@yandex.ru
Выпускающий редактор

 Ирина Пелявина
Ирина Пелявина
irina_kommers@mail.ru
Редактор корпоративных проектов
Константин Кадочников
Константин Кадочников
kadochikov@yandex.ru
Корреспондент


Фотослужба


Максим Кимерлинг
Максим Кимерлинг
kimerling@mail.ru
Руководитель фотослужбы


Бухгалтерия


Оксана Шатова
Оксана Шатова
fin@kommersant.perm.ru


Отдел распространения


Марина Малмыгина
Марина Малмыгина
del-jur.kommersant@mail.ru
dostavka@kommersant.perm.ru
Начальник отдела распространения




Реклама и спецпроекты


Вячеслав Глухов
Вячеслав Глухов
reklama@kommersant.perm.ru
Начальник отдела рекламы
 Евгений Крошечкин
Евгений Крошечкин
kommersant.59@mail.ru
Менеджер отдела рекламы
Ирина Косачева
Ирина Косачева
i.n.aristova@mail.ru
Ведущий менеджер

Дарья Пономарева
Дарья Пономарева
fulurionova@mail.ru
Менеджер отдела рекламы


Отдел корпоративных проектов

Анастасия Артемьева
Анастасия Артемьева
pr@kommersant.perm.ru
Руководитель корпоративных проектов


Отдел банкротства


Ольга Карпова
Ольга Карпова
bantorg@mail.ru
Менеджер по госконтрактам БКР


Адрес редакции:
г. Пермь, ул. Петропавловская, 59.
Адрес электронной почты: info@kommersant.perm.ru
Телефон: +7(342) 246-22-58
Телефон (объявления о банкротстве): +7(342) 246-22-54
Отдел рекламы: +7(342) 246-22- 56
Редакция: +7(342) 246-22- 59
ООО "Деловая журналистика"
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