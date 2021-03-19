Адрес редакции:
г. Пермь, ул. Петропавловская, 59.
Адрес электронной почты: info@kommersant.perm.ru
Телефон: +7(342) 246-22-58
Телефон (объявления о банкротстве): +7(342) 246-22-54
Отдел рекламы: +7(342) 246-22- 56
Редакция: +7(342) 246-22- 59
ООО "Деловая журналистика"
г. Пермь, ул. Петропавловская, 59.
Адрес электронной почты: info@kommersant.perm.ru
Телефон: +7(342) 246-22-58
Телефон (объявления о банкротстве): +7(342) 246-22-54
Отдел рекламы: +7(342) 246-22- 56
Редакция: +7(342) 246-22- 59
ООО "Деловая журналистика"
Читайте нас в социальных сетях и мессенджерах:
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Вконтакте
|
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Дирекция
|
Людмила Крошечкина
dir@kommersant.perm.ru
Директор
Редакция
|
Вячеслав Суханов
editor@kommersant.perm.ru
Главный редактор
|
Константин Стерледев
sterledev@kommersant.perm.ru
Зам. главного редактора
|
Максим Стругов
Palka2008@yandex.ru
Выпускающий редактор
|
Ирина Пелявина
irina_kommers@mail.ru
Редактор корпоративных проектов
|
Константин Кадочников
kadochikov@yandex.ru
Корреспондент
Фотослужба
|
Максим Кимерлинг
kimerling@mail.ru
Руководитель фотослужбы
Бухгалтерия
|
Оксана Шатова
fin@kommersant.perm.ru
Отдел распространения
|
Марина Малмыгина
del-jur.kommersant@mail.ru
dostavka@kommersant.perm.ru
Начальник отдела распространения
Реклама и спецпроекты
|
Вячеслав Глухов
reklama@kommersant.perm.ru
Начальник отдела рекламы
|
Евгений Крошечкин
kommersant.59@mail.ru
Менеджер отдела рекламы
|
Ирина Косачева
i.n.aristova@mail.ru
Ведущий менеджер
|
Дарья Пономарева
fulurionova@mail.ru
Менеджер отдела рекламы
Отдел корпоративных проектов
|
Анастасия Артемьева
pr@kommersant.perm.ru
Руководитель корпоративных проектов
Отдел банкротства
|
Ольга Карпова
bantorg@mail.ru
Менеджер по госконтрактам БКР
Адрес редакции:
г. Пермь, ул. Петропавловская, 59.
Адрес электронной почты: info@kommersant.perm.ru
Телефон: +7(342) 246-22-58
Телефон (объявления о банкротстве): +7(342) 246-22-54
Отдел рекламы: +7(342) 246-22- 56
Редакция: +7(342) 246-22- 59
ООО "Деловая журналистика"
г. Пермь, ул. Петропавловская, 59.
Адрес электронной почты: info@kommersant.perm.ru
Телефон: +7(342) 246-22-58
Телефон (объявления о банкротстве): +7(342) 246-22-54
Отдел рекламы: +7(342) 246-22- 56
Редакция: +7(342) 246-22- 59
ООО "Деловая журналистика"