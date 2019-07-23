Легальный контент в стране пиратства

Директор стартап-академии «Сколково» и основатель венчурного фонда Red Sharks Ventures Юрий Митин рассказывает об онлайн-сервисе ivi, который, несмотря на распространенную в России культуру пиратства, стал лидером среди легальных онлайн-кинотеатров.

Опытный предприниматель знает, что успех возможен там, где ориентиром служит устойчивый показатель выручки, от которой зависит прибыль. Управлять цифрами можно и нужно. Для этого деловые люди часто прибегают к помощи инвесторов, которые берут под свое крыло компанию, защищая ее от всевозможных рисков. В погоне за доходностью важно не потерять полный контроль над своими счетами, иначе придется судорожно искать совладельца или кредитора.

В 2010 году на фоне быстрорастущей индустрии онлайн-кинотеатров предприниматель и бывший банкир Олег Туманов запустил сайт ivi для проката фильмов. В отличие от конкурентов, аудиторию стали привлекать бесплатным доступом к фильмотеке и высоким качеством видео и звука. Доход в компанию поступал от рекламодателей; частично — от платной подписки и покупок конкретных фильмов. В течение первых двух лет бизнес никак не шел в гору. Пользователи не желали тратить деньги на то, что можно было посмотреть нелегально. Кроме того, нелегко дались договоренности с зарубежными прокатчиками. В отличие от российских компаний, иностранные не соглашались на рекламную модель и настаивали исключительно на разовой оплате или подписке своего кино. Вскоре голливудские премьеры выходили на сайте и в мобильных версиях ivi. В это же время компания привлекла крупнейшие инвестиции на российском рынке онлайн-видео — $40 млн от фонда прямых инвестиций Baring Vostok. К сделке также присоединились и другие фонды — «Рунет», Tiger Global, «ПрофМедиа» и Frontier Ventures.

Сегодня ivi — это российский видеосервис с выручкой более 1 млрд руб. По подсчетам Telecom Daily, он занимает лидирующую строчку среди онлайн-кинотеатров с долей рынка более 20%. За восемь лет компания ivi выстроили себе правильную бизнес-модель, привлекла суммарно больше $40 млн и продолжает расширять свое влияние на рынке легального профессионального видеоконтента.