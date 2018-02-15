В «Ростове» обнаружили бесхозный пакет

Как стало известно „Ъ-Юг“, АО «ФК „Ростов“» пытается найти владельца для 6% своих акций. Этот пакет формально записан на ООО «Аврора», однако фирма была ликвидирована еще в 2012 году, и с тех пор порядка 13 тыс. акций «Ростова» остаются практически бесхозными. В связи с этим руководство клуба обратилось в арбитраж с требованием передать акции в собственность учредителей «Авроры». Эта фирма была связана с группой компаний «Эстар», которая спонсировала ФК «Ростов» в 2006–2009 годах.



Арбитражный суд Ростовской области рассмотрел исковое заявление АО «Футбольный клуб „Ростов“» к ООО «Аврора». В заявлении «Ростов» указывает, что во владении «Авроры» находится 12,8 тыс. акций клуба, при этом в 2012 году фирма прекратила деятельность и была ликвидирована. В связи с этим ФК просит суд распределить оставшиеся практически бесхозными акции между учредителями ООО «Аврора». Ростовский арбитраж решение по иску не принял, поскольку посчитал, что его должен рассматривать суд по месту регистрации ликвидированной фирмы, и передал дело в арбитраж города Москвы.

По данным Kartoteka.ru, на долю «Авроры» приходится 6,4% акций «Ростова» . Основным владельцем клуба является минимущество Ростовской области с долей 93,04%.

ООО «Аврора» было зарегистрировано в 2007 году. Ее единственный учредитель — Симонов Артем Константинович. Он также является генеральным директором и участником нескольких ООО, в том числе «Эстар инвест» и «Кварц», последняя фирма владеет 0,02% долей в ЗАО «Русская свинина».

Известно, что «Аврора» была структурой, аффилированной с металлургической группой «Эстар» известного предпринимателя Вадима Варшавского. В 2006–2009 годах «Эстар» была спонсором ФК «Ростов». Фирма «Аврора» использовалась в схемах по спонсорскому финансированию.

В связи с чем руководству ФК «Ростов» понадобилось «пристроить» бесхозный пакет своих акций, сегодня выяснить не удалось: на телефонные звонки в приемную генерального директора клуба Константина Волосова в течение дня отвечали, что его нет на месте. Руководитель юридической службы «Ростова» Алексей Сапьяниченко от общения с „Ъ-Юг“ отказался.

Управляющий партнер адвокатского бюро «Лежнин, Сердюков и партнеры» Роман Лежнин в разговоре с „Ъ-Юг“ выразил недоумение относительно того, что принадлежащие «Авроре» акции «Ростова» остались нераспределенными. По его словам, это необходимо было сделать в процессе ликвидации фирмы. Требование «Ростова» распределить акции между учредителями «Авроры» может быть удовлетворено судом, говорит юрист. При этом он не исключил, что суд примет решение о распределении акций в пользу АО «ФК „Ростов“».

Примечательно, что представители ООО «Аврора» в заседаниях ростовского арбитража не участвовали. Согласно судебным документам, извещение о начале разбирательств по иску «Ростова», направленное по адресу регистрации «Авроры», вернулось обратно как невостребованное. Связаться с учредителем фирмы Артемом Симоновым „Ъ-Юг“ также не удалось.

Вадим Водолазов, Ъ-Юг